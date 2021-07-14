疫情下留台执锅铲 巫启贤“困”出厨艺

在台湾定居的新马歌王巫启贤为冠病疫情所迫，受困于台湾一年半，却也意外成了圈内“有名的烹饪高手”，还难得享受了这么长时间的天伦乐。他接受《联合晚报》专访时透露，日内将启程到上海，有一堆商演等着他启动。

巫启贤去年自疫情暴发后，2月从中国大陆返台，就一直“蛰伏”在家。他原本进军抖音平台，分享在大陆拍摄的短剧，一举累积57万粉丝，不料冠病袭来，一切只好暂停。

难得享受天伦乐

他的21岁大女儿巫咏欢在美国波士顿伯克利音乐学院求学，因为疫情，也于去年初回台，转成线上上课。

巫启贤说：“我看她上课时间日夜颠倒，挺辛苦的，而且校园贵在生活，现在只剩下上课，我觉得不够，就让她暂时休学了。”

原本一家四口经常分开三地，这下全部团聚，巫启贤难得享受了超过一年的天伦之乐。他笑说：“老婆说她得适应天天看到我的日子，哈哈哈！”

台湾疫苗不够，许多人迫切等待接种，巫启贤全家也不例外。他透露：“我到上海会打科兴疫苗，有了疫苗护照，将来进出比较方便。”但其他家人没有跟随，只能继续等接种，问他可会担心，他说不会，一切交由上帝安排。

张小燕张清芳等是座上客 煮到受邀上烹饪节目

沉浸在家庭温暖的巫启贤，自问“很懒”，没有积极工作，倒是邻居罗志祥开YouTube频道时，请他当了一集嘉宾，他在罗志祥面前示范烹饪，表现吸睛。

巫启贤说，赋闲在家，经常下厨，罗志祥、张小燕、张清芳、王伟忠等圈内名人都是座上客，试完他的手艺都叫他开餐馆，“我才不要，太累了，我只想煮给朋友吃！”并自诩厨艺在圈内有些名气。

没想到，接下来工作找上门，竟然又跟烹饪有关。王伟忠吃了他的东南亚美食，开网络节目《料理之王2》时邀请他当嘉宾，他首次因为厨艺而非音乐才华上节目，和厨师交流生活经验，觉得“很好玩”。

巫启贤没有勤于工作，对写作却跃跃一试。他接受《联合早报》娱乐版邀约首开专栏，第一篇文章将在17日发表，之后隔周六见报，专栏名称叫《歌·就这样开始》。以此为名是因为“每次都被问：‘你这首歌是怎么写的’”干脆趁机公开写歌“内幕”。

记者问他：“那会不会爆娱乐圈的秘辛之类的？”他哈哈笑说：“那我会一个朋友都没有！”