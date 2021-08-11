农历七月没避忌 胡佳琪主持灵异节目

本地艺人胡佳琪自认与灵异题材有缘分，出道以来的两部电影都和灵异有关，也都在农历七月拍摄，最近更是接下线上直播节目《00:01：灵灵灵异》七月特传，从8月6日起，逢周2晚10点在AMM亚洲心动娱乐平台和网友见面。

胡佳琪昨晚受访表示，因疫情关系，还没有进组拍摄本地长寿剧《邻里帮》，所以最近接下《00:01：灵灵灵异》七月特传，和XIXI茜茜、阿浩、赖宇涵一起主持，大谈各类灵异事件。“农历七月刚到嘛，我对灵异话题比较有兴趣，所以参与了主持这部分。”

她解释说，这档节目之前有推出两季，自己曾担任过嘉宾，通过上节目，发现其实自己很靠近灵异这个领域。“我虽然没有看过灵异朋友，但接触过，所以这一季他们邀请我担任其中一位主持人，我觉得是一种缘分，蛮适合做这个领域的节目。”

她也表示，因男友冯伟衷过世，对死亡有自己的看法，相信宿命论。“我见证过生死是注定的，什么时候去世其实老天都安排好了。也关系到上辈子你做过什么，需要还债。这是我对死亡的见解。”

《灵灵灵异》推出七月特传，胡佳琪参与主持。（取自面簿）

称曾被“好兄弟借体”

胡佳琪表示入行到现在，拍的两部电影都是灵异题材，也都在农历七月拍摄，尤其2013年和陈汉玮拍《鬼仔》时曾发生“借体”事件。

她回忆说，那次的电影是在农历七月拍摄的，当时拍之前陈汉玮曾有请一位师姐（灵媒）来看拍摄的豪宅场地，师姐看后直接点名胡佳琪，认为她是灵异体质，接触“好兄弟”的几率比较高，因此要她去公司做点法事。

结果胡佳琪在拍戏中外婆出事的哭戏时，一向能控制情绪的她，一直哭不停，前后大约10分钟，导演大概知道发生了什么，把她叫去面对墙壁，2到3分钟后才停止哭泣。

她说，后来参与《00:01：灵灵灵异》节目时，有问当时的主持人阿浩，阿浩解释可能当时有“好兄弟”在拍摄的地方，需要一个实体去发泄当时的情绪，于是借用了她的身体去哭。“虽然听起来有点不可思议，但我真心觉得是这样一回事。”胡佳琪参与拍摄最新鬼片《开夜车》也将定于这个农历七月上映。