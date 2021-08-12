下个月原可退伍 胜利遭军法判三年直接入狱

韩国地面作战司令部普通军事法院今午（8月12日）判处涉嫌九项罪名的韩国男星胜利有期徒刑三年，以及约150万新元罚金。

30岁的胜利是韩国天团BigBang前成员，2019年爆出丑闻，涉及性招待、惯性赌博、性侵等八项罪嫌，去年1月获不起诉处分，但他后来入伍，案件移交军事法庭审判，被多加一条教唆伤害共九项罪名。胜利只认了违反外汇交易法，其他嫌疑一概推给合伙人刘仁硕，即女星朴寒星老公，遭军检求处五年有期徒刑、2万6000新元罚款。军事法院今午做出一审宣判，认定胜利九项罪名成立。

胜利去年3月入伍，预计今年9月退伍，只剩1个月役期，但他涉嫌性招待、性交易、性侵、惯性赌博、违反外汇交易法、违反食品卫生法、业务侵占、违反特徵经济犯罪加重处罚、教唆伤害等九罪，今遭军法判处三年有期徒刑后遭羁押，且须强制退伍，直接入狱服刑。胜利也因涉及性犯罪，个人资料将被登录，入狱照会被注记有性犯罪前科。

胜利的夜店“Burning Sun”涉案缠讼长达两年半，他上月在军事法庭上做最后辩论时喊冤：“经过彻底调查，已证实Burning Sun里黑道、毒品流通、势力包庇等，与我无关，收监中Kakao Talk群组成员（指郑俊英、崔钟训）的性侵犯罪也和我没有牵连。我并未与任何的公权力勾结，这也是经过查明的事实，但警方为了恢复自己机关的信誉，不管如何都要声请将我羁押。”

他最后落泪说：“我在过去三年里自我反省，我承诺会借由这件事重生，让大众费心、粉丝失望我感到抱歉。”

Burning Sun因犯罪事件扯出勾结警方等嫌疑，胜利遭到逾50次的调查，他声称警方故意抓他顶罪，不满表示：“警方搜查的程度超越想像，为了声请将我羁押，展开强硬的调查。警方在调查过程中，不管如何制造出9项罪嫌，因为‘警察总长’（群组中提到的警察）字眼，警察包庇成为话题，上头指示要严办，下令抓我去关。”但显然悲情攻势无效，军事法庭今仍将他判刑。