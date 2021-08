爱女出单曲他当和音 巫启贤被女儿纠正英语发音

巫启贤蹭女儿热度当和音,却被女儿纠正英语发音。

巫启贤的21岁女儿巫咏欢(欢欢)正式出道,推出首支单曲《你是怎么了What is it About You》。欢欢目前在北京受训,巫启贤在上海,父女俩前天(8月11日)一起在线上接受本地媒体访问。

巫启贤在《你是怎么了》担任和音,据知原本没有这个安排,但他在录音室外陪女儿录音,哼唱时引起制作人黄韵玲的灵感,于是有了父女和音的彩蛋。巫启贤笑说:“我是故意唱给小玲老师(黄韵玲)听的,这首歌这么好听,怎么可以没有我的声音?所以我是蹭欢欢的热度。”

没料到欢欢竟爆老爸的料:“结果我当他的英语老师,纠正他的发音,就五个字(What is it About You),纠正到他烦了。”巫启贤反驳:“我不是英语不好,只是我的是Singlish(新加坡式英语),你的是Amercian Slang(美式发音)。”父女隔空互动也相当逗趣。

谈到顶着“星二代”光环出道是否倍感压力,欢欢以成熟口吻说:“不是压力,而是动力,我要比别人更加努力,以证明自己的实力。我知道我的出道会引来很多质疑和意见,这是必然的,但我的心脏够强大,我对我的音乐也有信心。”

巫启贤补充说:“其实不管是不是星二代,现在网络时代,谁都会被任何人批评,公众人物更要有所准备。我跟欢欢说,要有智慧分辨哪些批评是有建设性的,哪些是要把你拉下去的。”

不干涉女儿创作

欢欢透露在创作上,爸爸给她最大的建议是,歌要写得简单。“我问他要怎么把歌写好?他说,要写得简单,像一个对话,他说唱歌和写歌是一个对话,要跟听众有共鸣。除此之外,他不干涉我的创作,给我很大的空间。这首《你是怎么了》的旋律,我坐在地毯上,15分钟就写好了,然后把demo传给爸爸,他说‘你写了一首好歌’。”

爸爸虽不干涉,但绝对有要求,欢欢说:“从我第一次做音乐,他就跟我说,‘欢欢,我对你的要求很高,我需要你把作品做到最好,如果你没有准备好,我一定不会让你出道。’我觉得爸爸对我要求高是好的,因为我如果没有准备好就出道,那么一定会让大家失望,这对观众,对我自己,甚至对爸爸都是不负责任的行为。他就对自己要求很高,所以我认为他是个很好的父亲,也是个优秀的艺人,他一直是我的榜样。”

欢欢目标:超越爸爸

女儿终于出道,巫启贤形容心情像放风筝:“我把风筝放到天上去了,接下来她怎么飞,飞多久,就靠她自己。我跟她说,你有天赋,有背景,但艺人要有持久的竞争力和上进心才能立足。”

谈到对自己的期许,欢欢说:“我想做我喜欢的音乐,把我的经历和故事放在我的音乐里,也希望可以驾驭其他风格的歌曲。我的目标是超越爸爸。”

巫启贤开心回应:“好啊!你养我!”