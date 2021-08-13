爱女出单曲他当和音 巫启贤被女儿纠正英语发音

巫启贤蹭女儿热度当和音，却被女儿纠正英语发音。

巫启贤的21岁女儿巫咏欢（欢欢）正式出道，推出首支单曲《你是怎么了What is it About You》。欢欢目前在北京受训，巫启贤在上海，父女俩前天（8月11日）一起在线上接受本地媒体访问。

巫启贤在《你是怎么了》担任和音，据知原本没有这个安排，但他在录音室外陪女儿录音，哼唱时引起制作人黄韵玲的灵感，于是有了父女和音的彩蛋。巫启贤笑说：“我是故意唱给小玲老师（黄韵玲）听的，这首歌这么好听，怎么可以没有我的声音？所以我是蹭欢欢的热度。”

没料到欢欢竟爆老爸的料：“结果我当他的英语老师，纠正他的发音，就五个字（What is it About You），纠正到他烦了。”巫启贤反驳：“我不是英语不好，只是我的是Singlish（新加坡式英语），你的是Amercian Slang（美式发音）。”父女隔空互动也相当逗趣。

谈到顶着“星二代”光环出道是否倍感压力，欢欢以成熟口吻说：“不是压力，而是动力，我要比别人更加努力，以证明自己的实力。我知道我的出道会引来很多质疑和意见，这是必然的，但我的心脏够强大，我对我的音乐也有信心。”

巫启贤补充说：“其实不管是不是星二代，现在网络时代，谁都会被任何人批评，公众人物更要有所准备。我跟欢欢说，要有智慧分辨哪些批评是有建设性的，哪些是要把你拉下去的。”

不干涉女儿创作

欢欢透露在创作上，爸爸给她最大的建议是，歌要写得简单。“我问他要怎么把歌写好？他说，要写得简单，像一个对话，他说唱歌和写歌是一个对话，要跟听众有共鸣。除此之外，他不干涉我的创作，给我很大的空间。这首《你是怎么了》的旋律，我坐在地毯上，15分钟就写好了，然后把demo传给爸爸，他说‘你写了一首好歌’。”

爸爸虽不干涉，但绝对有要求，欢欢说：“从我第一次做音乐，他就跟我说，‘欢欢，我对你的要求很高，我需要你把作品做到最好，如果你没有准备好，我一定不会让你出道。’我觉得爸爸对我要求高是好的，因为我如果没有准备好就出道，那么一定会让大家失望，这对观众，对我自己，甚至对爸爸都是不负责任的行为。他就对自己要求很高，所以我认为他是个很好的父亲，也是个优秀的艺人，他一直是我的榜样。”

欢欢目标：超越爸爸

女儿终于出道，巫启贤形容心情像放风筝：“我把风筝放到天上去了，接下来她怎么飞，飞多久，就靠她自己。我跟她说，你有天赋，有背景，但艺人要有持久的竞争力和上进心才能立足。”

谈到对自己的期许，欢欢说：“我想做我喜欢的音乐，把我的经历和故事放在我的音乐里，也希望可以驾驭其他风格的歌曲。我的目标是超越爸爸。”

巫启贤开心回应：“好啊！你养我！”