哥哥上综艺翻红 网民点名谁最有钱谁老婆最靓

中国音乐竞演真人秀《披荆斩棘的哥哥》让已经过气或接近过气的男艺人翻红，收获新的粉丝，他们不仅有过优异的演艺成绩，在累积财富方面更有本事，让网民都关注起他们的身家。

那么他们之中到底谁最有钱呢？根据网传的非正式名单（正式名单应该只有税务局有喔），现在倒数前六名：

第六名：黄贯中

黄贯中出名爱狗，尤其特别宠爱品种名贵的藏獒，他的藏獒身价众说纷纭，其中一头得过狗选美冠军，据说身价更是直破500万新元。他曾为了爱犬不惜卖房卖车，单从这点，加上他名下的多间豪宅，就能相信他的身家底气。

黄贯中和他的宝贝藏獒。（互联网）

第五名：张晋

张晋大器晚成，40岁时才凭电影《一代宗师》为人熟知，后来的片酬更增长到了80多万新元。

但是，张晋的“秘密武器”其实是老婆蔡少芬，后者近年拍戏量减少，除了照顾家庭，应该把不少心力花在了投资上，既炒股也买楼保值。在蔡少芬的帮助下，张晋在香港、重庆各地都有不少房产，为了能方便女儿读书，还在学校附近买了四套学区房供女儿选择，如今坐拥无数房产。虽然说，太太居功很大，但众所周知，她深爱张晋，相信属于她的也都会属于他。

蔡少芬（左图左）、张晋早早为孩子选定学区房，把未来规划好。（互联网）

第四名：赵文卓

赵文卓耍得一手好功夫，在理财方面也是经验老到，早在2019年就有媒体爆料，他将女儿送去瑞士上有名的贵族学校，学费一年十多万新元，至于妻子身上数不尽的名牌包包就不必提了。

赵文卓从电影演到电视，虽说从巅峰走了下来，但已经在港片黄金时期赚了一大笔。从2000年起他的剧集片酬是三万新元一集，电影片酬则是100万新元一部，据说他精于投资，在北京就有六栋独立别墅，此外还有其他十个物业，另外还给老婆成立了两家影视公司由她打理，所以近两年也不怎么出来拍戏了，单是管理物业就够钱花了。

媒体刊登赵文卓一家的照片，特地圈出他老婆手提的名贵包。（互联网）

第三名：张智霖

张智霖常投诉太太袁咏仪爱买名牌包，也许他想买的是更有保值的东西吧？2017年两人在香港浅水湾高尚住宅区买了一套价值2000多万新元的豪宅，张智霖对豪车也热烈追求，说买就买，曾豪气拿出100万新元买下全球限量150辆的兰博基尼盖拉多（Lamborghini Gallardo），过后他将这辆爱车租给《变形金刚4：绝迹重生》（Transformers: Age of Extinction）电影剧组，然后收取一天5000新元的租金。

张智霖在2015年凭借电视剧《冲上云霄2》人气复涨，片酬一集高达七万新元，而且代言不少，从月饼、母婴产品到服装、家居等都有，代言费都是几百万新元起跳。

张智霖晒家中无敌窗景，留言：“在家中，不说还以为去了云顶。”看得出他对窗外景色非常满意。（互联网）

第二名：陈小春

陈小春曾经在综艺节目中公开豪宅，香港寸土寸金，豪宅价格都在千万新元以上。但他对外都说自己穷，据说是因为他当年拍《古惑仔》电影系列走红后，为人鲁直得罪重要人士，所以片约不多，而且他一开始对理财一窍不通，蒙受不少损失，直到与应采儿婚后才开始累积财产。

他带着儿子参加亲子真人秀《爸爸去哪儿5》后，父子俩一起爆红，随后常上综艺节目，酬劳加总也有好几百万新元。

应采儿（大图左）和陈小春名下的豪宅。（互联网）

第一名：胡海泉

羽泉组合的其中一半陈羽凡因吸毒没得翻身，剩下的一半胡海泉并没因此变得落魄，因为有传他是中国公司最多的艺人，最少50家，最多80家，众说纷纭，且从影视、传媒、音乐、餐饮等各个领域，不知道应该叫他商人明星，还是明星商人才对？

胡海泉最红的时候，唱片销量轻松破百万，他参加音乐真人秀《我是歌手》后再接60多档综艺节目，工作机会不断，收入也有增无减。

胡海泉是商人明星，也是明星商人。（互联网）

比完身家比老婆

说完“哥哥们”的身家，现在要说说他们的靓太了。

现实生活中，哥哥们赚钱养家，嫂嫂们负责貌美如花；哥哥们披荆斩棘翻红，网民不禁比较起他们的老婆，比看谁比较漂亮。

结果黄贯中老婆朱茵、张晋老婆蔡少芬、张智霖老婆袁咏仪、陈小春老婆应采儿，因为都是艺人，自然最受大家熟识，自动成为“最美丽大嫂团”，一点也不意外。大家觉得当中谁才是最靓的嫂子呢？