游子艺人 本地如何过中秋？

中秋将至，人月两团圆，团圆夜对游子而言更加特殊。每逢佳节倍思亲，没有父母家人在身边，看看疫情下，独身在新加坡不能回家乡的海外艺人将如何度过这中秋佳节。

郑六月：或‘扮嫦娥’逛牛车水

近日出演《关键证人》李慧欣一角的郑六月来自马来西亚，受访时表示自己是在去年3月17日，趁着马来西亚封城前入境新加坡。“当时我以为过两个星期就能回家，所以行李只带了三套衣服”，令她没想到的是，这一待就是一年半。

如今中秋在即，六月还是不能回家，她想起小时候每年过中秋都要参加学校的灯笼制作比赛，“因为小时候好胜心强，每年都想拿第一，可是最好的成绩也只是第三名。”长大后的六月成为了主持人，偶尔中秋时还会穿汉服扮“嫦娥”带小朋友看灯饰。

今年中秋，六月打算约圈内友人雅慧和陈泂江一起吃饭，或者也会“扮嫦娥”逛牛车水看灯饰，“听说今年的牛车水灯饰比往年的好看。”

徐鸣杰：与女友陈凤玲度过

自2019年12月从《我的女侠罗明依》杀青后，徐鸣杰已经一年多没有回过上海老家，他说，“我现在都不敢往家里打电话，爸爸妈妈也很少打过来，他们怕我想家。”

《罗明依》拍摄地点在横店，距离上海约五个小时的车程，徐鸣杰回忆当时父母还特地从上海开车到浙江接他。转眼已经到了2021年，徐鸣杰将近两年没有和父母一起过节。

问起鸣杰的中秋安排，他神秘表示，虽然目前还没有确定具体安排，“但我可以肯定的是今年不会一个人过中秋。”原来鸣杰打算今年中秋和女友凤玲以及她的父母一起过节。

郑六月打算约圈内友人雅慧和陈泂江一起吃饭，或者也会“扮嫦娥”逛牛车水看灯饰。（网络）

鸣杰打算今年中秋和女友凤玲以及她的父母一起过节。（网络）

萧歆霓：首次买月饼送礼

来自马来西亚的《寻找星声音》冠军萧歆霓和曾晓晴，二人近日在节目《刷一刷》中一口气尝了十二款月饼。

受访时，歆霓回忆起过去在澳洲求学的日子，“月饼在澳洲其实挺难买到的，所以如果聚会上出现了月饼大家都会非常兴奋，感觉更接近家了。”

歆霓近日还刚寄了一份月饼给叔叔，她表示这是自己踏入社会后第一次买月饼送礼，“想说虽然平时没有特别多的联络，但在中秋节还是希望亲戚朋友们都平平安安团团圆圆。”

曾晓晴：为节目尝12款月饼

曾在《过江新娘》中饰演欧阳杉杉的曾晓晴来自中国澳门，至今已有三年没能和家人一起过中秋。

提到中秋，她就想起家乡的国际烟花汇演，她说，“9月份的每个星期都能看到来自不同国家的烟花表演。”，除此之外晓晴还分享，“在澳门，中秋节第二天还有一天假期。”

今年的中秋，晓晴依然无法与家人一同庆祝，不过她表示希望这次中秋能和其他独身在新加坡的海外艺人相聚在一起过节。歆霓过后也透露今年她将和晓晴一起过节。