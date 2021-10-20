ViuTV节目巡礼 梁咏琪、郭羡妮回归电视倒戈

据悉，香港无线电视（TVB）将在本周五（22日）复办《TVB节目巡礼2022》，但被视为是它的最大劲敌的串流平台ViuTV，日前则抢先公布了明年的最新节目，势必要先引起观众们的注意。

ViuTV过去曾成功推出过不少引起网上热话的剧集，像《二月二十九》、《暖男爸爸》、《男排女将》及《大叔的爱》，而明年将再接再厉推出5部原创剧，参与的演员除了有由该平台一手捧红的男团MIRROR和ERROR之外，就是阔别电视荧光屏有好一段日子的Gigi梁咏琪和郭羡妮，还有再演电视剧的苏志威，这次三人“倒戈”，肯定成热话。

一直主力拍电影及出专辑的Gigi，这次将和潘灿良、周家怡、练美娟和梁业（肥仔）等人主演《反起跑线联盟》，剧集讲述一班拒绝成为怪兽家长的父母，与要求子女赢在起跑线上的“虎爸虎妈”当中的争执，而Gigi在剧中饰演一名虎妈。这也是Gigi 继15年前客串TVB剧《天涯侠医》和《老冯日记》再拍剧，她说，虽然隔了那么多年再尝拍剧的滋味，但却令她有上瘾的感觉。

已为人母的Gigi在剧中有一5岁女儿，而她在现实生活中则有一6岁女儿Sofia，有港媒问她为何不真正母女档上阵？但她坚拒，表示担心和女儿开工会分心，希望自己专注投入角色。

此外，刚回TVB拍摄台庆剧《星空下的仁医》的周家怡，上周为该剧宣传后，随即加入《反起跑线联盟》剧组，吃两份茶礼，也颇让人瞩目。

郭羡妮2015年拍摄完TVB剧《无双谱》之后，已经相隔6年没有接拍长篇剧集。（图 / 互联网）

郭羡妮升级演曾祖母

自2015年拍罢《无双谱》之后，郭羡妮几乎已经淡出，6年来再也没有接拍任何剧集，这次“倒戈”为ViuTV拍长达30集的长剧《冥冥之中》，她表示是9岁女儿开始独立，自己时间变多，加上剧中角色从没演过，所以吸引她接拍。据悉，郭羡妮这次升级，在剧中当曾祖母。

值得一提的是，《冥》除了郭羡妮之外，还有已经有一段时间没有拍剧的苏志威，虽然他和郭羡妮曾共同合作过《绝世好爸》，两人这次相隔19年再次合作拍剧，不过，却在剧中没有任何对手戏。

运动题材剧吃香

继《男排女将》成功后，ViuTV明年连推两部以运动主题有关的励志剧《i.SWIM》和《季前赛》，前者以游泳有关，后者则是以街头篮球为主。

撇开运动题材，两部剧都以一众年轻演员为主，亮出的阵容都是该台一手捧红的男团MIRROR和ERROR的成员，像姜涛、陈卓贤、吕爵安、郭嘉骏等，届时剧集播出时，一般相信能成功吸引年轻观众。