胡佳琪自揭有灵异体质 曾“感应”到冯伟衷

胡佳琪曾在家中“感应”到冯伟衷：“仿佛有个人在照顾我、保护我！”

她还说，半夜看到自己的“鬼照”被吓到想骂粗话！

在高崇悟操刀的国产鬼魅片《开夜车》中，胡佳琪饰演的网红为了抢攻社媒眼球，居然约三好朋友去“探鬼”，昨天（10月20日）傍晚，她与《开》主角黄嫊方、陈邦鋆及导演高崇悟四人接受本地媒体访问。

会否为俘虏社媒眼球直播“玩鬼”？记者劈头问佳琪，率直的佳琪说：“我现在也算是半个网红半个演员”；但她扬言不会为了抢点击率做出极端的事：“一来没必要，二来好兄弟也不能得罪，况且，为了确保家人安全，我绝对不会这么做。”

传闻思念的人即使离开人间，魂魄也会“回来”探望他/她所牵挂的人，佳琪可曾感应到已逝男友冯伟衷“回来”？

众所周知，佳琪对伟衷用情很深，记者问起伟衷，佳琪沉吟了一下：“我是灵异体质，所以曾经感应过‘他’，就在我家里！那种感觉是突如其来的，感觉就好像有个人在我身边照顾我、保护我……”

由于肉眼见不到，佳琪无法确认那种温暖的“保护感”是否来自男友，“如果能够，我当然渴望实实在在的感受被保护，那比较重要。”听上去令人唏嘘。

佳琪透露，《开夜车》于农历七月多拍夜戏，去了发生过自杀案件的蓄水池取景，“当天晚上，我们在拍摄时见到对面也有人骑脚车，但身旁明明无人，脚车突然就倒下，骑车者还受伤”；她与另两名女星登时面面相觑，导演高崇悟缓颊，他才刚要喊Action就有人跌倒被刮伤，幸亏伤势不重，剧组立即上前帮忙。

“鬼妆”一化4小时

佳琪在《开夜车》中有狰狞的恐怖鬼样，“鬼”妆一化4小时，她直呼效果“还蛮震撼”，“尤其在半夜看到这样的照片，差点骂粗话！”传送“鬼照”给她制造惊吓气氛的，就是导演高崇悟。

黄嫊方雨天驾车心惊惊

平时不看恐怖片、也没拍鬼片的黄嫊方算是为《开夜车》开先例，她笑说最好不要碰到“好兄弟”，身为教徒的她会先祈祷，最难忘的那场戏是在停车场被鬼追，一拍就是一整天！

《开》中黄嫊方发生车祸，酿成无法挽回的悲剧，现实中可曾发生过车祸？

嫊方说：“有一次真是差一点（出车祸）！记得当天下着雨，我开车去朋友家，车速很快，就在交通灯前，当黄灯快转红时，我踩快油门想驶过去，没想到因雨天路滑，车子居然作了360度打转，我当时紧张得心几乎跳出来，如果当时有车子冲上来，我就真的完蛋了，幸亏没有，后面虽有一辆车，但距离很远……”

车子打转的感觉实在太可怕，自此之后，嫊方学乖，雨天驾车，速度必放慢！

陈邦鋆变身“杀妻”恶夫

陈邦鋆回新受访，透露打完第一剂疫苗之后，眼睛有点肿！

向来是二十四孝人夫人父的邦鋆，在《开》凶残杀妻，他促狭说：“儿女看了应该会嫌弃！”

因角色充满阴暗面，拍《开夜车》时，邦鋆睡不着、被一股很负面的情绪笼罩着，感觉人很不舒服。

不过，由于《开夜车》被列为NC16尺度，儿女未必能看到，邦鋆补充说小孩现在都很聪明，分得出真假。

人在台湾的邦鋆，回新后才注射第一次疫苗，副作用是眼睛有点肿，由于只打了第一剂疫苗，他入不了购物商场、上不了餐馆，也进不了戏院！

邦鋆感觉自己再重新适应本地新常态生活，“我必须更加小心翼翼！”

《开夜车》已订于本月28日登陆狮城。