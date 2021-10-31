《披荆斩棘》17哥哥组“滚烫唱演家族” 张晋宣布成团八计划

（综合讯）“披荆斩棘”之后，团长张晋宣布成团八个计划，陈小春推天王郭富城、刘德华参加第二季。

中国综艺节目《披荆斩棘的哥哥》前天（12月29日）完美落幕，17名“哥哥”陈小春、张智霖、谢天华、黄贯中、李承铉、言承旭等组成的“滚烫唱演家族”正式诞生，由张晋担任“X-Leader”团长。他在赛后的访问中，分享了滚烫家族的八个计划。

计划中的头等大事，就是要帮助一些家族成员提升华语至中国国家三级甲等水平。其他计划包括，展开内部大师课培训，助力成员全方位发展，创作更好的音乐作品；发扬民间技艺传承的优良传统，计划一年一次民间绝活活动；鼓励成员想笑就笑，想哭就哭，反正前面一定有路；不定期发自拍或Vlog等“福利企划”；成员轮流组织聚会；宣传唱演家族，齐发展，共成长；期待下一次“做大做强”的扩大会。

另外，有消息指《披》第二季正在筹备中，已有不少网民开始讨论心水名单。港星马国明、黄宗泽、郑伊健及古天乐等被推举。陈小春则推荐天王刘德华和郭富城参加第二季，但不忘说：“要进来也得要去（排练），好像我们这四个多月来每天去排练，跟有时候不太认识的哥哥互相鼓励，这个也是慢慢累积出来的。”

身为郭富城的老友，张智霖也推举城城当“师弟”，他说：“推荐城城后，估计我家的袁咏仪不会再抱怨他约我去打麻将了！”

张智霖昨天接受港媒访问谈《披》圆满结束说：“没有输赢，这是一个很好的节目，也令我重新认识自己，找到很多在舞台上的热情。最大收获是瘦身，我都瘦了20几磅（约9公斤），生活规律了，饮食检点了，运动都多了。（工作也多了？）会找适合自己的工作，不会特别辛苦特别多，按部就班。”

袁咏仪 蔡少芬 戚薇 将参加《乘风破浪》？

有传，“大嫂团”里的袁咏仪（靓靓）、蔡少芬和戚薇已被电视台力邀加入新一季《乘风破浪的姐姐》第三季，更被视为“最强姐姐”。

入行多年的三人以演技见称，如靓靓是金像影后，蔡少芬凭宫廷剧《后宫甄嬛传》红遍大陆，戚薇更是大陆剧界一线花旦，三人的共通点都是“多功能靓太”，加上与另一半的感情超好，是圈中的模范夫妇，深受网民喜爱。

当中，靓靓深受网民欢迎。喜欢买名包的她，时常被网民“监察”及“举报”其“买包行踪”，相当搞笑。她也不时在网上跟老公打情骂悄，受关注度高。她也“因夫之名”工作量增加，最近为节目《我的小尾巴》第二季玩粤语Rap。