黄嫊方主动与三儿聊性话题

身为三子之母，黄嫊方主动灌输孩子性教育。

由黄嫊方等主演的5频道剧《狮城辣妈》（Lion Mums）第四季正在热播中，该季探讨教育课题，当中包括性教育。黄嫊方与丈夫育有三个儿子，三子分别就读高一、中三和小四。昨午（12月12日）访问黄嫊方时，问起如何灌输儿子性教育，她指，在家里不会避谈性相关话题，觉得这是必要的教育之一，“如果学校当天有性教育课程，就问问儿子的想法，我会不尴尬地谈，不是以色情的角度，也跟他们说如果有不了解的，可以跟爸爸妈妈聊，谈这些不‘脏’，是有教育性和科学知识的。”

妈妈愿意灌输性教育，儿子的反应如何？她说：“我发觉他们听我讲后，就不会再发问或讲了……可能他们觉得跟女性聊，心里不是很舒服。”她曾派老公去“执行任务”，笑指老公是保守派家长，性教育的内容点到为止，“他会对孩子说，有什么不懂的就问他，不会直接多聊。但我觉得，不用叫他们问你，应该自己跟他们谈。爸爸（指老公）应该是觉得不好意思多说吧。”

所幸，儿子信任父母，愿意与他们分享心事。黄嫊方说，长子曾提起遇到心仪的女生，“不能阻止孩子喜欢一个人，但我会提醒儿子，避免跟对方单独出去，要约就群组出去，避免情到浓时，不小心做错事。”

父母无论如何教育和管制，总有防不胜防的时候。她透露，儿子小的时候，曾有同学给他看儿童不宜的网络画面，“我对儿子说，还好他跟我讲。这个年龄看这些画面是不对的，在不理解的情况下看，会联想到不对的事情。”

老公客串演出 剧中叫她安娣

黄嫊方的老公客串演出本季《狮》，在第八集出镜十秒左右，扮演冷气清理和维修员。黄嫊方说，剧组安排女主角的家人参与演出，于是找来老公客串，老公上过综艺节目，但没演过戏，台词不多，但有些紧张，在片场走错位，讲错台词。

“他最爽的部分是在剧中叫我‘安娣’，数落我！他一这样叫我，全组人就在那边笑，他觉得好玩。哈哈，如果在家里这样叫我，我们可能就吵架了，他只可以在拍戏时这样子玩。”

《狮》对黄嫊方来说是一部重要的作品，她参演第二季、第三季后，演艺事业回潮。本季中，其角色“Chae Lian”的个性180度转变，经常发脾气，对家人不客气，面对女性生理变化。黄嫊方不讳言，情节与演绎方式曾令她苦恼，挣扎一番后，决定按照导演的指示演出，“剧集播出，我是害怕的，不知道出来的效果是怎么样的。”

黄嫊方早前拍完8频道新剧《多年后的全家福》（前名《爸，我回来了》），暂且没接到新剧。对于明年的展望，她说：“很基本的，身体健康，希望大家都活得快快乐乐，不用为生活烦恼，老公有固定的工作，我时不时有工作可以接，就觉得很满足了。”她也说，随着新的冠病毒株出现，社会气氛又陷阴沉，盼过年可以冲冲喜。

《狮城辣妈》第四季每逢星期一至三，晚上9时30分在5频道播出，观众也可在meWATCH上观看剧集。