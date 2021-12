细数1983年娱乐圈 最红的人是他们

将和《新明日报》在12月26日合并的《联合晚报》,在1983年《南洋商报》和《星洲日报》合并后诞生。从那一年起,本地的中文报纸市场,几十年来长期保持“一早二晚”的三足鼎立之势。晚报娱乐版刊登过无数精彩报道,且随记者回到1983这一年,回顾娱乐圈风云。

新加坡

新加坡广播局(新传媒前身)于1983年成立华文戏剧处,并吸纳香港电视人来新发展,令本地剧产量有所提升。这一年,也是本地首次有连续剧,《新兵小传》《小飞鱼》《狮城勇探》连续开播,让观众觉得新鲜。

王昱清(左)和邓妙华是本地第一对青春偶像CP。(档案照)

已故的黄文永,以及向云、陈碧凤刚开始通往未来当家小生和花旦的生涯,但最具话题性的是“飞鱼”王玉青(王昱清)——本地第一部偶像剧捧出来的第一个青春偶像。梁志强、邓妙华、曾慧芬、王相钦都以新人之姿在这一年踏出第一步。

同年,裕廊初级学院的地下铁合唱团在学校礼堂举行第一场作品发表会,全场爆满,掀起新加坡本土音乐创作风潮。18岁的巫启贤与黄譓祯的《邂逅》为新谣注入第一口元气,从此打破港台歌曲在本地的垄断。

巫启贤(右一)与黄譓祯(左一)合唱的《邂逅》,为新谣年代拉开序幕。(档案照)

香港

香港流行文化称雄的八九十年代,在香港卖座的电影,在东南亚、台湾也照样卖座。这一年,《最佳拍档大显神通》《奇谋妙计五福星》《A计划》包办票房三甲,许冠杰。麦嘉、洪金宝、吴耀汉、成龙的喜剧细胞发挥到淋漓尽致,锺楚红、叶童、林子祥、林正英还是影坛新贵,秦祥林、张艾嘉和林青霞则从台湾过来,努力转型。

许冠杰和麦嘉主演的《最佳拍档大显神通》是当年电影票房冠军。(互联网)

张国荣出道第4年即入围香港电影金像奖最佳男主角,刘德华也入围最佳新人,两人双双落败,但无阻他们的巨星旅途。

由黄日华(右一)和翁美玲(右三)主演的TVB电视剧《射雕英雄传》,至今仍脍炙人口。(互联网)

那时港剧是亚洲影响力最强大的电视剧,从本土红到新马、也是台湾引入港剧的第二年。《射雕英雄传》和《神雕侠侣》共109集接连推出,把翁美玲、黄日华、苗侨伟、刘德华。陈玉莲的人气推上巅峰,虽然郑少秋、周润发、赵雅芝、李司棋、梁朝伟也都很受欢迎。

在电视剧的推波助澜下,甄妮、罗文、张德兰演唱的剧集歌曲自然广受欢迎。许多新加坡人都会唱广东歌,陈百强的《偏偏喜欢你》更是大家耳熟能详的。

海峡两岸

台湾影剧格调偏文艺,只有歌曲才在本地广泛流行。林慧萍一曲《倩影》一夜成名,向黄露仪、邓丽君、费玉清、凤飞飞等畅销前辈发出了强大的挑战。同时,苏芮也横空出世,搭着电影《搭错车》的歌曲《一样的月光》《酒干倘卖无》等热曲唱到大街小巷无人不晓。

林慧萍(左)与苏芮同年出道,同样风靡歌迷。(互联网)

中国大陆仍封闭着,最叫好叫座的主流影星是潘虹和斯琴高娃。崔健的摇滚曲《一无所有》还没问世,新加坡人大概都觉得大陆音乐有些老土。

东洋和西洋

韩国流行文化还不成气候的那些年,吹得正盛的是哈日风。药师丸博子、松田圣子、中森明菜的唱片这一年最威,力压男歌手们。长篇剧《阿信》在日本本土启播,但还未在国外掀波澜,反而是已息影三年的阿姐山口百惠,七八年前拍的电视剧《疑惑》《冲击》才刚在新加坡和香港播出,掀起很大一波迟来的热潮。

这类青春杂志曾借红极一时的日本偶像大行其道。(互联网)

好莱坞第一套《星球大战》三部曲的第3部《绝地大反击》(Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi),又再称霸全球。但其实除了“星战热”,同年票房较逊的《ET外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)对后世的影响一样深远。

《ET外星人》(左)与《星球大战》的电影角色俘虏万千观众的心。(互联网)

Harrison Ford连同Dustin Hoffman、Eddie Murphy等喜剧圣手,以及鲜嫩新人Tom Cruise都是票房招牌。这一年,John Travolta的“Staying Alive”和另一部“Flashdance”两部歌舞片让全球都舞动起来。Roger Moore和Sean Connery主演的占士邦片竟然同年相碰,结果前者票房打败前辈。

1983年出生红星

1983年出生的艺人,今年38岁了。从出道红到今天的有陈柏霖、黄明志、唐嫣、田馥甄、佟丽娅、王浩信、薛之谦、应采儿、Chris Hemsworth、Emily Blunt、岚成员二宫和也和松本润、Super Junior成员利特和希澈等;宇多田光和中岛美嘉则是当年红出一个高度。

白薇秀和薛仕凌今年分别在亚洲电视大奖和金钟奖封后称帝,前者展现她在演艺路上的耐力,后者则是转型成功的努力。

黄鸿升去年摔伤不幸去世,同样活不到38岁的有可米小子成员的安钧璨、申东靖。同年出生,命途各异,人世变化难料,就是这么令人唏嘘。

再来听听《射雕英雄传》的插曲《世间始终你好》,其流行度并不逊于主题曲《铁血丹心》。

《小飞鱼》一剧带红三首歌曲。除了主题曲,插曲《如何对你说》也受欢迎:

还有《泪雨后的彩虹》: