疫苗报告少“Sinopharm”一字 巫启贤被拒登机很无奈

马来西亚籍歌手巫启贤在上海打完两剂疫苗，原本打算飞回新加坡探望母亲，岂料登机前却被告知报告少了“Sinopharm”一词而无法登机，让他感到很无奈。

巫启贤昨天透过微信传来简讯，告诉本报说他在上海打了两剂“北京生物”的国药疫苗，也在网上完成了表格填写、订好机票、酒店、买了保险，也做好核酸检查（结果阴性），齐备了所有入境本地的条件，打算飞回新加坡探望年迈母亲，不过，登机前却被通知报告不被承认，拒绝让他登机。

巫启贤在简讯中表示，对此他丈八金刚，也感到很无奈。

于是《新明日报》记者第一时间联络上人在上海的启贤，他很无奈地说：“两剂疫苗，我打了，也完成所有登机入境所需的各种手续，没想到被南航地勤工作人员拦下，说我的这份报告在新加坡是不被承认了，因为报告中只写了生产厂家的药厂名，却没有写上疫苗的英文名字“Sinopharmicon”，而新加坡只认疫苗的品牌名字，不认药厂名。”

启贤接着告诉记者，说他在无奈之下求助于接种疫苗的上海卫健委，但该健委的回复是医院只能提供格式报告，不能做任何修改。

对此，最让启贤感到不解的是他的朋友接种了科兴疫苗的报告就写了“ SINOVAC”，而自己也接种了国药疫苗，为何就不能写上“Sinopharm”。

启贤不解地说，他的报告是中英对照，即便没填上“Sinopharm”一词，有关当局也能从报告中填写的生产疫苗的药厂名追查自己所接种的疫苗是属于Sinopharm。

巫启贤说，这起事件让他实在感到很无奈。

须出示英文书写疫苗证书

根据卫生部抗疫措施，所有入境本地的新加坡公民、永久居民、长期准证持有者和短期准证持有者在海外所注射的疫苗必须是获世界卫生组织列入紧急使用清单（Emergency Use Listing）的冠病疫苗，而注射被认证的疫苗则可记录在全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry，简称NIR）。

此外，他们须在抵境时，向移民与关卡局人员出示以英文书写的疫苗证书，倘若海外疫苗接种证书不是英文书写，相关人士必须寻求签发该证书国家的大使馆协助翻译成英文。