“纸老虎”比喻外强中干的人，肖虎的演员黄嫊方、陈泂江、许美珍和电台96.3好FM DJ温国贤，皆凭入行多年的经验与磨炼，证明自己不是纸老虎。他们觉得自己具备了哪些老虎特质？对于虎年，又有什么展望？

老虎给人的感觉凶猛，会咬人，能避则避，冒犯它后果自负。或因人类惧怕猛虎，跟老虎有关的词语有一些带贬义，“纸老虎”是其中之一。肖虎的演员黄嫊方、陈泂江、许美珍和电台96.3好FM DJ温国贤已入行多年，是不是真材实料，时间就是最好的证明。不过，他们可曾被误会是一只纸老虎？肖虎的他们又具备了哪些虎特质呢？

怎么理解“纸老虎”？

黄嫊方：看起来像老虎很威猛，但真正个性可能不是。

陈泂江：不是别人对自己的定义，而是自己对自己的态度，比如在工作上，别人认为我可以胜任这样子的任务，我却觉得自己不够好，没有信心做好。

温国贤从未被看作是“纸老虎”。（林泽锐摄）

温国贤：外强中干吧？很多人觉得属虎的人比较凶悍强势，我觉得我不会，就像我的傍晚班搭档丽仪说，笑脸是我的default（默认）表情。可是我并非没有脾气和底线，如果我很清楚有些东西不是我要的，而且给了对方很多次的机会，但他还是不愿意改过，我可以狠下心果断地直接“切”。

许美珍：外刚内柔。人很多时候会在不熟悉的人面前，把自己伪装得比较强悍一些，不想被看到脆弱的一面。

家庭方面，希望大家身体健康。我很珍惜跟家人每一天的时光，常常跟孩子说要准备面对死亡，哪一天因意外突然离开，起码没有遗憾，因为我们每一天都过得很充实，今生无悔。 ——黄嫊方

黄嫊方（左二）说，孩子还小的时候，自己是名副其实的虎妈。（互联网）

是否曾被视为“纸老虎”？

黄：这点是保留的。我觉得我在争吵的时候可能是“纸老虎”！通常人家会觉得肖虎的人比较凶，讲话会比别人大声或有压迫感，但我每次跟人家吵架时，不知道是词穷还是什么，我会第一个先流眼泪，一哭人家会觉得你是弱者。所以我最好不争吵，喜欢一争吵就走开。可是如果说教育小孩，在他们还小的时候，我是名副其实的虎妈，但孩子到了中学我就会放手，用朋友的方式跟他们聊。

陈泂江当年转当全职演员时，曾觉得自己是“纸老虎”，十年磨一剑，渐渐成为一只好老虎。（叶振忠摄）

陈：转当全职演员的时候，我很幸运遇到蛮多好的角色，但转全职前多半时间在念书，没有完全了解表演这回事，演艺经验不如身边的人。那时觉得自己是“纸老虎”，不够强大但硬着头皮做，但因为撑得过去，慢慢成为真老虎。入行15年了，路会改变，要不断寻找路程，如果死脑筋走下去，会走到坟地里的。

温：没有耶。不过电台常常做直播，我唱歌不行，每次唱歌压力很大，可能就很自然会收起笑容。如果你今天看到我不笑，要么我很认真在想事情，要么就是我在面对压力。

许：只是曾被误会性格内向。年纪较轻的时候，不太跟别人沟通和打交道，防备心挺强的。长大后觉得沟通是社交礼貌，变得比较外向，近几年交了多一些朋友，社交圈子也比较广了。

能够吃好睡好，家人平安就好，不要给自己太大压力。过去两年可能因疫情或自我要求，我会稍微紧绷一点，但人将近半百，希望能学会放轻松。 ——温国贤

具备哪些老虎特质？

黄：可能争吵会先走开，喜欢独来独往吧。现在的我喜欢单独做很多事情，尤其要反思或伤心的时候。我须要兼顾家庭和事业，所以我是很正面的人，跟虎一样充满活力。

许美珍对热爱的事坚定不移，宛如一只不放弃追逐的老虎。（互联网）

陈：不容易放弃，人家在休息的时候依然在努力中。当我认定一个目标，就会不放弃地往前追，无论是人生目标或短期目标，我都会努力把它达成，至少我尽了全力，如果最后没有达到自我要求，就找出自己的弱点，让自己更强。以前的我有一个毛病，总会半途而废，喜欢尝试不一样的东西，但不精专，长大后可能觉得时间越来越少，人生的时间、工作的寿命也在倒数中，想要把精神和时间集中在想做和喜欢的事，以及想要做长久的事。12岁的我像一只摸索中的老虎，24岁时开始谋生，步伐还不够稳定，36岁的老虎，已经历约三分之一人生，看得多，开始学会把重心放在正确的地方，有些事情看得比较淡、比较开，不再为不重要的事发狂。

温：我做了一个决定之后，会很坚持，但不至于“咬人”啦，哈哈。

许：对自己热爱和想要做的事意志坚定，可以坚持蛮久的。我也有脾气暴躁、急躁的时候，尤其年轻的时候，脾气真的比较臭，有时比较任性和固执，不会听取别人的意见，因为这样碰过钉子。我已经改变了，但对于热爱做的事，我还是会坚持，都会把它们做好。

希望找到方法解决疫情，疫情快快过去，我们开始新的方向、新的生活。我的愿望很简单，希望大家心想事成，身体健康，因为健康才是财富。 ——许美珍

打算怎么过春节？

黄：因防疫措施的人数限制，我会和哥哥安排时间轮流到爸妈家拜年。基本上假日对我们来说是休息日，希望除夕尽量不要做任何事情，可以好好享受看节目，隔天很精神地迎接初一。至于团圆饭，我和妈妈两周前吃过了，因为她不喜欢跟人家挤，除夕会跟家婆一起吃，我会做一些简单的菜，想做自己的盆菜。

去年结婚的陈泂江，今年新年准备派红包。（互联网）

陈：派红包！出来混，总有一天要还的，哈哈，我拿了30多年的红包，（去年结婚）今年可以“回馈社会”了！比起数码红包，我还是比较喜欢实体红包。今年除夕跟过去十年大同小异，提早吃团圆饭，之后就去电视台做除夕夜节目。我的家算是拜年“总部”，亲友会来拜年，妈妈负责煮，亲朋戚友想到能吃她的菜都蛮兴奋，因为妈妈厨艺很好，我必吃的是她的胡椒猪肚汤！

温国贤（前排左）会趁着春节假期多陪伴家人。图为温家去年农历新年拍摄的全家福。（受访者提供）

温：一定会回父母的家，尽量多陪他们吃饭，因为不住一起平时相处的时间少，也会去朋友家聚会。原本在国外的堂妹一家人回来，所以也会过去聚一聚。

许：因为疫情的关系，没办法跟所有亲戚朋友拜年，就少了很多应该会做的事。老实说，这两年没有什么过年的气氛。往年我都当家里的“司机”，载着爸妈东南西北四处拜年。至于新年有什么必做的事，那就是买新衣、新鞋，我已经买好新衣，拜年行程不多，就穿着新衣在家里走来走去吧！

长大后可能觉得时间越来越少，人生的时间、工作的寿命也在倒数中，想要把精神和时间集中在想做和喜欢的事，以及想要做长久的事。 ——陈泂江

虎年有什么新希望？

黄：从事业角度，希望接到突破性的角色，也期待跟不同的海内外艺人合作。3月份的新角色是一个我从来没有演过的角色，希望能够诠释到位。家庭方面，希望大家身体健康。我很珍惜跟家人每一天的时光，常常跟孩子说要准备面对死亡，哪一天因意外突然离开，起码没有遗憾，因为我们每一天都过得很充实，今生无悔。

许美珍前年底学习直排轮，固定运动的她强调健康最重要。（互联网）

陈：现阶段的我觉得，人生最重要的是快乐。不久前跟朋友聊到，我们要有意识地提醒自己要快乐，直到快乐成为下意识。有朋友发来虎年运势，本命年，运势不好，小标题还建议肖虎者如果没事，就待在家里睡觉吧！我没那么迷信，生活照样过，只会提醒自己要快乐，让身边的人感受到正能量。

温：能够吃好睡好，家人平安就好，不要给自己太大压力。过去两年可能因疫情或自我要求，我会稍微紧绷一点，但人将近半百，希望能学会放轻松。

许：大家都要把身体照顾好，免疫力要强。希望找到方法解决疫情，疫情快快过去，我们开始新的方向、新的生活。我的愿望很简单，希望大家心想事成，身体健康，因为健康才是财富。