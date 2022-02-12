过年纷摆桃花阵 哪位明星豪宅桃花最盛开？

华人过年喜欢在家里放几株桃花，未婚的人希望能招来桃花运，已婚的人也不介意让桃花和人脸相映红。香港艺人似乎尤其热爱桃花，社媒上常见他们大晒家中桃花的贴图，还都是巨型的，特有气派，似乎是想借桃花祈求来年人气更高更受欢迎。

哪一位明星家里的桃花开得最灿烂呢？让我们一家一家来看看，也顺便欣赏他们家中的角落。

梁朝伟

梁朝伟罕见地分享赏花照，除了水仙还有大株到天花板的巨型桃花，令豪宅一角意外曝光。

陈豪陈茵媺

陈豪和陈茵媺夫妇把巨型桃花放在客厅中央，两人把三个孩子先搁一边，依偎在沙发背着桃花合照，瞬间感受到甜蜜的两人世界气氛。

胡杏儿

胡杏儿和丈夫李乘德每年回后者在中国大陆的老家祭祖，在香港则会亲自到市场选购巨型桃花，然后一家五口整整齐齐拍照。背景可见墙上有对联，上面写着“百福全家福”，也是传统的吉祥寓意。

林夏薇

新科视后林夏薇家住港岛半山豪宅，她布置新年装饰，却样样亲力亲为，爬高踩低。她家的桃花意外地没有超级大，合照起来也不会抢掉人的风采。

李嘉欣

李嘉欣年初才从鬼门关逃出来，很快就恢复昔日精神和美貌，和桃花合照，分不清是谁比较艳丽。

杨秀惠

拍过《大帅哥》《鬼同你OT》的杨秀惠，退圈后当女强人，美妆生意做得红红火火，看她和桃花合照，都把桃花比下来了。

曹敏莉

曹敏莉（下图左一）是2003年香港小姐冠军，演过《盖世孖宝》《胭脂水粉》等电视剧，现已退圈。她和金融才俊老公、三个孩子一家五口合照，巨型桃花放在宽阔的客厅，挡不住窗外的无敌海景，看来嫁得很好。