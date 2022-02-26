俄罗斯女艺人遭台网民迁怒 他挺身呛“这个世界不缺你的恨”

（台北讯）俄罗斯开战乌克兰进入第三天，战火未有停止迹象，在台湾发展的俄罗斯女艺人安妮遭台湾网民迁怒，到她的社媒展开“出征”（攻击）行动。这可惹火将安妮视为亲妹的35岁台湾演员曹晏豪，他昨天（2月25日）深夜在IG发文力挺：“Annie是我妹妹……她是俄罗斯人也是一半乌克兰……不要让仇恨继续，因为这件事一点都不出于她……请不要让你的言论成为下个侵犯他人的行动。”

曹晏豪和安妮曾合作电影《诡祭》，主要演员因长期在外拍摄加上同跑宣传，建立很深感情。安妮因俄罗斯血统被攻击，其实是源于去年11月在某个节目上，安妮代表俄罗斯，和另一位乌克兰美女互呛，安妮说了“乌克兰是俄罗斯的乡下，她们的时尚不行啦”，虽说是节目效果，却让她成为网民攻击对象，骂她“为什么不回俄罗斯去打仗”“你的国家为何不停止侵略”？

安妮在台湾待了10年，去年在一场活动上，曾透露终于拿到永久居留证，说“我是一半的台湾人”，不料近日俄罗斯打乌克兰，这个片段再被挖出，由于很多人认为“今日乌克兰，明日台湾”，在投射作用下，安妮顿时成为箭靶。对此，安妮经纪公司伊林不回应。

曹晏豪发文写道：“当一个政权攻击另一政权时，我们的不平会展现出来。但当你的不满是在攻击另一个个体时，想问：你有什么不同？这个世界不缺你的恨，我们需要相爱往前。Annie是我妹妹，是源于异地但同心的家人。她是俄罗斯人也是一半乌克兰。她被欺负时，我希望告诉你不要让仇恨继续，因为这件事一点都不出于她。她很善良也努力在台湾生活。请不要让你的言论成为下个侵犯他人的行动。”

曹晏豪IG底下有网民留言：“没有人喜欢战争，她来自那里，所以把不满发泄在她身上？这种株连九族的行为，有够噁心的。”也有人留言：“当中共飞弹威胁台湾……台湾人民也不会对在台的陆配（大陆籍配偶）有任何攻击，这就是修养。”

安妮稍后也开腔。她难过写道：“乌克兰和俄罗斯两边都是我的家人，两边都有家人和朋友，我们都很难过。没有人支持战争，大家只希望能平平安安过日子，世界需要爱，愿世界和平。”

据悉，她出生于俄罗斯海参崴，父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人。有网民支持她说：“战争又不是安妮发动的……”“要怪也是怪普丁，怎么会是怪百姓？”