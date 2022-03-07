战事牵动演艺圈 乌籍女星揭家乡惨况 李英爱喊话“不要放弃”

乌克兰战事牵动演艺圈，各地明星一起用行动表态！俄罗斯2月24日入侵乌克兰，令许多当地无辜民众受到波及，定居台湾的乌克兰籍艺人瑞莎心系家乡，对战争带来的伤害感到十分心痛。各地艺人出面呼吁停止侵略行为，有些则以各自的方式杯葛俄罗斯。韩国艺人李英爱捐款给乌克兰，宋承宪在IG抨击俄罗斯，好莱坞及西方名人也纷纷声援乌克兰，华纳兄弟等片商则宣布暂停在俄国上映新片，以行动支持乌克兰。

瑞莎揭家乡惨况：很多人没家了

人在台湾的乌克兰籍艺人瑞莎2月中旬刚生完第二胎，却迎来家乡遭遇战争的噩耗，她的奶奶和叔叔都还在当地，让她非常痛心和担心。

瑞莎不时在面簿替乌克兰打气，并在3月6日透露家乡目前很需要帮助，“很多人被杀死，很多孩子没父母了，很多父母没孩子了，很多女人被俄军绑架，超多人没家了，看得非常心痛。”她特别表达对台湾的感激之情，“台湾除了努力捐款，援赠乌克兰共27吨医疗物资，还有很多台湾人一直帮乌克兰发声，很谢谢大家的坚持，不断地给乌克兰支持与关心。”

俄罗斯女星安妮感无奈：两边都有家人

俄乌开战，在台湾发展的俄罗斯女星安妮也被卷入“战火”，在面簿遭酸民呛声“你们这些俄罗斯人真讨厌，侵略善良的乌克兰人”等。

对于网民的留言，安妮难过地说：“乌克兰和俄罗斯两边都有家人和朋友，我们都很难过。没有人支持战争，大家只希望能平平安安过日子，世界需要爱，愿世界和平。”据知安妮出生于俄罗斯海参崴，父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人。

在台湾发展的俄罗斯女星安妮被网友呛声。（互联网）

演艺圈声援乌克兰抗俄

不少好莱坞及其他西方国家名人在社群媒体或其他场合声援乌克兰。动作片巨星Arnold Schwarzenegger、流行歌手Miley Cyrus、演员John Cena、老牌男星Sam Neill及乐团30 Seconds to Mars等都在社媒上发声。

美国籍乌克兰裔女星Milla Jovovich和法国籍乌克兰裔影星Olga Kurylenko等也谴责俄罗斯的侵略行为。美国名作家Stephen King也在推特上传照片，显示自己穿着“我支持乌克兰”字样的T恤，并写道：“我通常不会上传自己的照片，但今天是例外。”

好莱坞银色夫妻Ryan Reynolds及Blake Lively则承诺捐赠高达100万美元（约136万新元）帮助乌克兰难民。

另外，在美国演员工会奖（SAG）颁奖典礼上，音乐天后Lady Gaga、资深男星Michael Douglas、Michael Keaton及女星Jessica Chastain等齐声支持乌克兰。美国知名庞克乐团Green Day和前英国偶像乐团One Direction成员Louis Tomlinson也宣布取消在俄国的演出。

美国名作家Stephen King穿上“我支持乌克兰”字样的T恤，（取自推特）

好莱坞片商抵制俄国

继迪士尼宣布从动画片《青春养成记》（Turning Red）开始，中止在俄国上映新片后，华纳兄弟也决定取消在俄国上映《蝙蝠侠》。

迪士尼声明指出，“未来的商业决策会依照情势的发展而定。与此同时，鉴于大规模难民危机，我们也与非政府组织（NGO）伙伴合作，提供紧急援助和其它人道协助。”

索尼影业也宣布暂停包括漫威角色《魔比斯》（Morbius）等新片的俄罗斯院线发行计划，“因为俄罗斯在乌克兰的军事行动，以及为此带来的人道主义危机，我们将暂停新片在俄发行计划。”

康城影展主办单位3月2日也发表声明支持乌克兰人民，宣布不欢迎俄国官方代表参加5月的康城影展。

李英爱捐款给乌克兰

乌克兰驻韩国大使3月1日在推特公开韩星李英爱（Lee Young-ae）的信件，当中李英爱提及家人曾参与战争，因此她深知战争残酷，所以撰文为乌克兰人打气“祝愿你们平安，不要放弃希望和勇气”，还附上1亿韩元（约11万2600新元）支票捐款。

曾与李英爱合演韩剧《师任堂》的宋承宪(Song Seung-heon)，也在IG贴出乌克兰儿童受伤的照片，强烈抨击俄罗斯暴力的做法，写下“没有人可以夺走孩子的幸福”，并喊话“停止战争”。

任时完（Yim Si-wan）4日在社交媒体IG上传一张订房成功的截图，他预订了3月7日至4月4日的乌克兰民宿，并传讯息给民宿主人：“您好，我刚预约了1个月的房间，但我不会过去，希望您与基辅的人们都可以平安。”温暖之举获得网友的称赞。