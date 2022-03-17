娱乐吃瓜：从《尚食》看宫廷饮食文化 皇帝都吃些什么？

励志美食古装剧《尚食》目前热播中，该剧讲述大明永乐年间少女姚子衿（吴谨言饰）入选为尚食局宫女，在追求中华美食技艺的同时，结识友情邂逅爱情，并与皇太孙朱瞻基（许凯饰）相知相伴。

除了许凯和吴谨言这对《延禧攻略》“傅璎CP”合体备受瞩目，剧中的服装道具也华丽讲究，此外宫廷美味珍馐多不胜数，让观众用眼睛享用一道道佳肴之余，也对明代的饮食有多一些了解。你对明代宫廷饮食了解多少？是否听过当时皇帝吃的其实不怎么样？剧中常听到的“尚食局”、“司膳”、“尚宫”和“光禄寺”又是什么？

皇帝吃饭的SOP是什么？

明朝皇帝吃饭的规矩并不像清朝那样多，但饭前还是要换衣服、洗手、坐好，然后开始传膳。收到传膳命令之后，太监会捧着食盒鱼贯而入，每一个食盒上面都有黄绢盖着，并且撑着一把黄伞和十个金铃铛，这样做据说是为了防止鸟雀玷污了食物。

为了安全卫生，伺候皇帝用膳的太监都要遮住口鼻，没错，就好像我们最熟悉不过的戴口罩啦。每一顿饭要有专门的太监负责尝膳，也就是试毒，同时也是为了记录宫中每一位主子的口味，以便日后迎合主子对膳食做改进。

皇帝吃的食物都由太监们送膳、试毒试吃。（互联网）

明朝皇帝吃什么好料？

《尚食》剧中菜品丰富名称也多，有炙骨、药膳肉、鸡油豆腐脑、白切软面、糖醋活鲤鱼、母子会、桃花泛、肝膏汤等，光看名字就觉得很厉害。

但皇帝吃的都这么华丽吗？其实不然。一份永乐元年（1403年）的宫廷菜单中有焚羊肉、清蒸鸡、椒醋鹅、烧猪肉、猪肉撺汤、香油饼、沙馅小馒头、雪梨、鲜菱，其实都是普通人知道的菜肴。

根据史料记载，明初皇帝膳食简单，肉类主要是牲禽，海鲜类很少。何况穷苦出身的开国皇帝朱元璋定下后世子孙平时的膳食只能四菜一汤，而且每顿都是要有粗粮，所以御膳的花样很有限。只是后来的皇帝为了满足口舌之欲“钻漏洞”，以好几碟菜肴拼凑在一起算是一道菜，材料方面也越来越奢侈。

《尚食》中的美食都精致华丽。（互联网）

明朝宫廷饮食不怎么样？

一般说起宫廷御膳，大多数人都觉得肯定很好吃，但实际上，古时候皇帝所吃的却未必都美味。明朝时期京城流传着一句顺口溜，“翰林院的文章、武备库的刀枪、光禄寺的茶汤、太医院的药方”，就是讽刺这四样东西的水平是最烂的。

光禄寺（宫廷里管理膳食的机构）制作的御膳不美味而且千篇一律，到了明朝后期皇帝就渐渐不吃光禄寺的饭了，改由太监部门来做。

剧中美食多达千多道

剧中展示的菜有200多道，但实际上做出来的多达1000多道，《尚食》美食团队以及后勤团队的工作周期，比摄制组要长得多。

古籍对菜肴的记载多为食材和烹饪步骤，对食物的摆盘和雕刻资料甚少。美食团队因此聘请了多位国宴大师来专门做食物的雕刻工作，当中最复杂的雕刻冷盘《辋川图》是由六七个雕刻师傅，花了整整7天才完成的。

此外剧中的女官们有较多高难度的美食制作，剧组从烹饪学校里找了一批女学生，既担任部分演员的手替，也承担一部分美食制作工作。虽然有手替，但导演仍要求演员们对于剧中烹饪的菜品，都要熟悉流程，并能大概做出来。

《尚食》中的雕刻冷盘《辋川图》由六七个雕刻师傅花了7天才完成。（互联网）

美食高手都在尚食局

明代宫廷设女官机构，设六局一司，即尚宫、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功六局，以及宫正司。每局有执掌者两名，尚食局尚食两名。尚食局下设司馔、司酝、司药、司供四个部门，负责烧菜做饭的是司馔部门，有司膳四人、典膳四人、掌膳四人、女史四人，加上辅助厨娘，约几十人。

皇族人员的饮食都是由内廷来负责的，内廷又分为由太监负责管理的“尚膳监”，以及由女官管理的“尚食局”。内廷制作的食物是直接给皇帝和娘娘们吃的，所以不能同外廷那样日复一日的制作口味相同的大锅饭，必须每天要尽办法研制宫中各位主子喜爱的美食，因此说真正的好厨师往往都在内廷。

尚食局是明代宫廷设的女官机构，剧中的女官们为了权力各出狠招。（互联网）

光禄寺“油水”最多？

这可不是一座寺庙，而是管理膳食的机构。明朝时期，膳食分为内廷和外廷两套管理体系，外廷的管理机构是光禄寺和太常寺。光禄寺主要负责宫廷的日常饮食，逢年过节时的各种庆典仪式，以及宴请朝臣或者外宾；太常寺主要负责皇家祭祀时的物品。

另外，光禄寺还要负责相关物质的采购，有了这个职权之后，光禄寺绝对算是一个肥缺了，因此观众在《尚食》中可以看到光禄寺的人员，利用职权进行贪墨，抽一些“油水”。