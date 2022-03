变鈦 Titane(R21)

娱乐性★★★★/艺术性★★★

故事:艾莉克西亚(Agathe Rousselle,阿加莎罗塞勒饰)是汽车模特儿,年幼时因车祸在大脑中植入钛金属,随时间推移,这块金属让她变得暴戾狂躁,杀人不眨眼,还恋上汽车。

文森特(Vincent Lindon,文森林登饰)是消防队队长,一直没放弃过寻找年幼时失踪的儿子,命运让他和艾莉克西亚相遇。艾莉克西亚女扮男装骗了文森特,她一边要守住谎言,一边要隐藏肚子渐大的窘境。

短评:好久没看到如此疯狂、奇异的怪誕电影,活生生的人竟然对汽车发生“性”趣,还被汽车搞大肚子,她最后会生出什么,肯定让你好奇并想继续追看。钛金属可以用来做汽车零件,也可做骨科移植,女主角脑内植入钛,等于和汽车有了材料共性,所以听到汽车的呼唤,欲火焚身。

《变》内容扭曲到令人震惊,一些残酷的杀人画面,都要半遮眼来看。前半段是女主角的怪异行径,生猛血腥,后半段陡然变成家庭伦理片,父慈子孝虽写实,仍不失诡异而祥和。

具黑色幽默、带奇幻色彩的《变》包含异性恋、同性爱等元素,性别多元流动的女主角在一连串的真相与谎言中,构建了模糊的边界,道德被挑战的世界。影片在各大影展竞赛夺奖,包括去年康城的金棕榈大奖。33岁的阿加莎是法国记者、模特儿与演员,凭此片一举成名。(法语对白,附英文字幕)

一些女人 Some Women(R21)

娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事:黄倩仪是经验丰富的影像工作者,往往把镜头对准别人,这次毅然将镜头转向自己,这部纪录片回顾她作为跨性别女人的历程,并通过与另外两代跨性别女性的互动,揭开新加坡武吉士街鼎盛时期隐藏的酷儿(Queer)历史,以及Z世代沮丧的政治意识。

短评:黄倩仪首次执导长篇纪录片,费时两年完成,她除了执导,也赤裸裸地倾吐自己的心声与观点。黄倩仪与家人,以及其他跨性别者的出镜,都很有勇气。纪录片处理得很真诚,跨性别者虽然有挫败感,仍怀抱爱与希望,希望大家可以接纳不同社群,使这个世界会变得更好。很开心看到这样的纪录片,让新加坡人可以多了解少数社群,因为每个生命都值得庆贺。(英语对白,不附中文字幕)

梦魇 The Ancestral(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:一场家庭悲剧之后,单亲爸爸清(吴光俊饰)带着两个女儿搬到百年历史的越南古宅。搬家之后,小女儿燕(梅吉薇饰)与大女儿灵(林清美饰)先后饱受睡眠瘫痪(俗称:鬼压床)和夜惊困扰,清寻求精神科医生的帮助,因此发现这栋古宅的骇人秘密。

短评:越南本土电影票房冠军《怒火》导演黎文杰的惊悚片,故事灵感来自于他小时候鬼压床的亲身经验。影片在越南公映后获得网民好评,吓人手法富温子仁导演《厉阴宅》(The Conjuring)的风格,处理得相当巧妙,出人意料。我觉得《梦魇》没《厉阴宅》的惊悚,但对人因心魔所苦,该如何摆脱心魔,刻画丰富。《梦魇》场景设计等制作精美,“越南奥斯卡”影帝吴光俊与《古曼童》的林清美,以及《怒火》的梅吉薇,在虚虚实实的剧情中有火花。(越南语对白,附中英文字幕)

80天环游世界 Around the World in 80 Days(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:梦想成为探险家的“妈宝男”狨猴与来历不明的贪财青蛙组成探险双人组,前者为了梦想,后者为了赢得1000万个蛤蜊赌约,他们齐心协力在80天内环游世界,展开爆笑与冒险的故事。

短评:这部动画片怎么不在上周的学校假期周上映?色彩丰富,情节诙谐,加上故事中环游世界的美梦,相信小孩观众会觉得对味,对成人观众则太直白。此片出自法国动画导演Samuel Tourneux(塞缪尔陶雷克斯)之手,旧作《鸽子也能上天堂》曾提名奥斯卡最佳动画短片奖。(英语对白,不附字幕)

终极狩猎团 Apex(NC16)

期待指数★★★

故事:一群高层精英付费在荒岛上猎杀人类取乐,前警察马龙(Bruce Willis,布鲁斯威利饰)因被诬陷的罪行被判无期徒刑,如果他能在这场致命游戏中幸存,就有机会重获自由。对手强,马龙开始玩心理战术,并设下陷阱反击。(英语对白,不附中文字幕)