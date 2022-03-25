小S模仿热舞欢迎姐夫出关 没想到豪宅被批老旧简陋

（台北讯）韩星具俊晔（Koo jun-yup）3月8日宣布与大S结婚，靠着电话热线追回24年旧爱，隔天立刻飞往台湾隔离10天，现在住进大S豪宅自主健康管理。他20年前曾带到韩国旅游的大小S和黄子佼吃生螃蟹，让他们难以忘怀，消息传回韩国，引起网民热烈讨论，要求具俊晔回答餐馆在哪里。

黄子佼当年和小S交往，与S家三姐妹到韩国找具俊晔，3对情侣一起约会，“他还带我们去很好吃的韩式餐厅，大家一起吃生螃蟹真的好开心。”小S说，那是当地人才知道的美食店，难忘酱油蟹盖饭，后来大S与具俊晔分手后，姐妹俩再去韩国，但怎么样也找不到那家店。两段视频激起韩国网民的好奇心，想知道到底是哪家美食名店，“到了这种地步，具俊晔必须出来解释。”

台湾苹果新闻网根据店名“PRO酱油蟹”搜寻，查到该店在首尔的江南、瑞草、仁川都有分店。

大S具俊晔的婚事热度，让小S最近也翻红，动作频频。她除了变身大S的“代言人”，向媒体透露关于大S的可靠消息。20日，具俊晔结束隔离乘车回到大S豪宅，小S为了对新姐夫表示欢迎，特意录了一段舞蹈模仿秀，模仿的是具俊晔的经典歌曲。为了让自己更像一些，她特意用塑料袋蒙住头发伪装光头，还戴着一个大墨镜，一身黑加白色敞怀外套，随着音乐狂舞，十分搞笑。

她一定没想到，因为这个视频，她家的室内装饰引起了网民注意。众所周知，小S嫁给了富商许雅钧，她自己婚后继续工作，主持加上代言每年能赚到高达7位数新元，身家不菲。根据报道，她的豪宅位于台北核心区一个知名高档小区“帝宝”。网民说，小S视频背景中的房子装饰和家具感觉非常老旧，风格类似于上个世纪八九十年代，客厅看着面积不大，地面瓷砖有些老旧发黄，地上物品摆放也颇杂乱。门口摆了一地的鞋子，没有整理好，推拉门旁边靠墙摆放了一个疑似破了口的大缸，连垃圾桶和纸箱都入镜了。

中媒转载有关视频后，中国大陆网民说，小S家很有生活气息，却不像是有3个孩子的豪宅，也有人说“太寒酸了！”“和内地的两室一厅差不多”。也有网民推测那这不是小S的豪宅，而是她娘家，即徐妈妈一个人生活的房子。

其实，小S婚后和丈夫一家人入住帝宝众所皆知，两户打通后约9250平方英尺大空间。但日前小S在《小姐不熙娣》节目中曾大吐苦水，说先前在社媒不经意曝光家里厨房，就被网民狂问，“你不是说你住豪宅吗？厨房未免也太小了吧！”表明自己也不满意家里厨房太窄。

小S解释，当初装潢房子时，丈夫知道自己不善厨艺，才会把厨房规划得小一点，后来嫌小时格局已经改不了。她透露，有一次和大姐要在家里做菜，但厨房空间太小忙起来就会撞在一起。“我家就是一个电锅、一个饭锅、四个煤气炉，有一个还坏掉，一个洗手台，旁边一个窄窄空间，放砧板切菜。”