83岁琼瑶1亿别墅将改建 刘文正林青霞都曾作客

（台北讯）琼瑶隐身在台北东区巷内的红瓦7层楼独栋别墅“可园”，占地7000多平方英尺的豪宅内坐拥小桥流水、庭院，据估计这栋位于最精华地段的别墅市值高达1亿2000万新元。近日她将价值不斐的多棵老树捐赠出去，豪华别墅也决定改建，是东区潮街第2个改建大案，“可园”名字将走入历史。

“可园”兴建至今30多年，当年琼瑶和老公平鑫涛一手建立影视王国，捧红了无数巨星，许多脍炙人口的作品也都在可园完成，亦是《燃烧吧！火鸟》《我是一片云》等电影的名场景，刘文正、林青霞这些大明星的足迹都在可园出现过。当年琼瑶、凤飞飞、作曲家左宏元铁三角的黄金时期，《一道彩虹》是3人的结晶，“可园”门口还曾漆成彩虹门，令影迷至今难忘。

当年琼瑶不爱出门，平鑫涛便把“可园”布置成温馨的家兼办公室。爱看电影的平鑫涛，那个年代除了和琼瑶共组电影公司，也在别墅内设置视听室，以便天天在家看电影。琼瑶从《聚散两依依》之后，所有的作品几乎都在“可园”完成，当时改编成电影的《却上心头》，内容明快又青春，据说就是琼瑶在“可园”的卧室里看电影，看着平鑫涛睡到打呼，让琼瑶领悟到这就是“幸福的声音”而产生故事灵感。

琼瑶在《我的故事》中曾写道：“可园，这不止是一幢房子、一个花园，更是我心灵休憩，不再流浪的保证。”可园的老式建筑一直都是建商争取翻新的目标，如今她终于改变心意，决定与建商合作，这块7000平方英尺的自购地将改建为电梯住宅大楼。

为了移植羊蹄甲、火焰木、凤凰木、桂花、紫荆等5棵树，建商日前出动50多人完成这项大工程。由于树木高大，移动时易碰到东区巷弄内招牌，工人必须将树根修剪后才搬出去。谈起可园的一花一草一木，琼瑶心情仍有些不舍，“我把最爱的树移到美丽的家，因为被修剪过，也不知道能不能存活”。

琼瑶2年前大方割爱，将上百条七彩鲤鱼捐给阳明山一所学校。如今将大树搬走，“我年纪也大了，这样对它们才好……”

4年前，琼瑶送走结缡40年的老伴平鑫涛，并完成长篇小说《梅花英雄梦》后暂时停笔，因医生警告她少用眼，因此很少发面簿，热情粉丝看她很少发文总以为她身体微恙。琼瑶笑说：“毕竟到这年龄，要我写书、使用电脑比较吃力，不要担心我，我身体还好，小毛病有，大毛病没有。”

琼瑶的面簿停留在去年4月发的生日文，当时写道“我现在的生活，就像是一条静静的、蜿蜒的小溪，缓缓地、自在地流；流过桃花源、流过百花洲、流过无名山、流过古渡头。岸边的小花，在徐徐的清风中摇曳着，告诉我，这自然的美好，枝上的小鸟，在灿烂的阳光下啁啾着；告诉我，时光就像这溪水一样，不停地流。”

琼瑶把晚年生活过得自在与随心所欲，“终于可以为自己而活，以前太多的责任，压力其实很大”。下个月将过84岁生日，她将如往常和儿子、媳妇、孙女们一起度过，今年的生日愿望？她感性地说：“家人在一起就很幸福，人生有健康才有快乐，也希望我的那些树都能长得很好。”并透露已打完3剂莫德纳，只有轻微反应，每天在家也会看电视关注疫情动向。

仍持续创作的琼瑶，现在大多写诗及杂记短文，也期待疫情赶快过去，期盼还有机会与粉丝见面、叙旧。中国大陆去年立案准备将她的经典作《还珠格格》翻拍为《还珠之有一个姑娘》，长篇小说《梅花英雄梦》也有平台想拍成剧集，但因疫情爆发后暂时停摆。