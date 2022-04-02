木村拓哉 David Beckham双星豪宅各闯入不速之客

过去两天，东西方两大名人的家都不平安。

根据日媒报道，从木村拓哉（Takuya Kimura）的邻居口中得知，他的家惊传遭不明人士入侵，警方3月1日接到报警，就在他家门口盘查嫌犯。木村的经纪公司杰尼斯证实此事，指木村拓哉不愿容忍女性嫌犯侵犯隐私的行为。

木村拓哉是日本演艺圈万人迷，为了杜绝疯狂粉丝骚扰，他非常重视个人隐私。在两个女儿出道前，他从未让她们的长相在媒体前曝光。但他在东京的过千万新元豪宅地点早就曝光，先前就曾被闯空门，如今疑似又遭一名三四十岁左右的女性非法入侵。

据邻居透露，警方赶到木村拓哉家后，木村全家人都到门外和警方沟通。邻居一眼就认出木村拓哉和工藤静香（Shizuka Kudo）夫妻，两个女儿心美和光希站在父母身后，看着警方盘查嫌犯。工藤静香看起来颇为火大，高声反问警方：“这是怎么回事？”

面对媒体求证，工藤静香不愿多做回应，要求媒体直接去问警方。木村拓哉对此防不胜防，过去就有不明人士伪装成临时演员混入他拍戏的剧组。他遛狗打卡时也很谨慎，全家人都会固定在家中墙面和看不出地点的路边拍照，收工回家时更没掉以轻心，沿途留意就怕遭到跟踪。

David Beckham（前排右二）全家福。（IG）

另一方面，据英媒体报道，前足球巨星David Beckham位于伦敦的豪宅也遭小偷入室盗窃，当时他与妻子Victoria以及女儿Harper Seven都在家中，但没有人察觉。

据报道，小偷潜入了Beckham价值近7000万新元豪宅的楼上卧室，那时Beckham和家人身处楼下毫不知情，直到儿子Cruz外出回家到卧室时，发现玻璃碎片，才发现家中被盗。

事发后，Beckham打电话报警并与儿子在家中寻找窃贼，女儿则待在妈妈身边等着警察到来。据知情人士的消息，3蒙面小偷是那一带的惯窃，这次在Beckham卧室行窃，偷走了存放在房间里的许多名牌服装和一些电子产品，万幸的是并没有人受到伤害。

Beckham一家的生活向来过得奢华。之前他和妻子娘家人一起去海边度假，全家坐在大游艇上，边品尝美味食物边欣赏广阔海景，一家人吹着海风，聊天散心，写意得让人羡慕。