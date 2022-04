娱乐吃瓜：从口吃到失语 从谐星到歌手 Bruce Willis高片酬硬汉之路

67岁好莱坞影星Bruce Willis的家人,近日宣布他因患上失语症而退出影坛,消息震惊全球影迷。他入行逾40年,演出超过140部电影,代表作有《虎胆威龙》(Die Hard)、《十二猴子》(12 Monkeys)、 《第五元素》(The Fifth Element)、《世界末日》(Armageddon)、《第六感》(The Sixth Sense)等,还曾经是全球最高片酬影星。来看一下他成为巨星之路。

1)不是“美国制造”

尽管看起来和听起来都很美国,但Bruce Willis不是美国土生土长的。他1955年出生在西德,2岁才随退伍的美国军人爸爸和德国妈妈举家搬回美国。他的爸爸改当工厂工人和焊接工,妈妈则在银行工作。Willis也是4个孩子中的老大。Willis原名Walter Bruce Willis。如果他当初是用Walter Willis进入演艺行业,不知道星运还会这么成功吗?

2)6岁到高中口吃受欺凌

Bruce Willis年轻时不同时期的样子。(互联网)

Willis曾在自传中自爆6岁时口吃,3分钟才讲完一个句子。他说当时想要被听到却不能被听到,感觉很心碎、可怕。家人和师长花了很长时间都无法帮他解决问题,于是他在成长期间饱受很多欺凌,“其他小朋友都好刻薄”。直到高中时期他接触了戏剧演出,在演出别人时反而成功克服口吃。又因为口吃反而令观众发笑,令他慢慢建立了信心。

3)纽约“最好的调酒师”

Willis高中没有念完,就跑去纽约念演艺学校,希望当艺人。他的演艺班也没念完,在等机会试镜的同时,业余就当侍应生、调酒师。他也当过短期的消防员。调酒师的工作让他有机会在一些片子中当临演。资深性格演员John Goodman说,在彼此都还没出名之前,他已经在酒吧圈听说过Willis的大名,称他是“纽约市最厉害的调酒师,整个晚上让整间酒吧的人都逗得乐乎乎的,很神奇。”

Willis是有音乐细胞的。他在当上正式演员之前,曾在街头兼职表演吹萨克斯风。他甚至出过3张个人唱片。

4) 出过3张个人唱片

Willis是有音乐细胞的。他在当上正式演员之前,曾在街头兼职表演吹萨克斯风。他甚至出过3张个人唱片,分别是1987年的“The Return of Bruno”、1989年的“If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger”、2001年的“Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection”。

5)打败3000人抢到电视角色爆红

1985年,ABC电视台筹拍电视侦探类情境喜剧《双面娇娃》(Moonlighting),男主角遍寻不获,就在电视台打算赔钱给编剧、导演和女主角Cybill Shepherd,取消拍剧计划时,Willis出现了。3000人试镜失败的角色,却让他一炮而红。该剧还拍到1989年才结束。

6)《虎胆威龙》转型硬汉形象

Bruce Willis在《虎胆龙威》系列的造型。(互联网)

1988年,电影《虎胆威龙》(Die Hard)据说是为Frank Sinatra量身订造,但剧本出炉时他已老迈。电影后来先后找上Arnold Schwarzenegger、Clint Eastwood、Richard Gere、Sylvester Stallone,但都被拒绝了。最后Willis通过试镜,成功甩开谐星形象,演活片中以一挡百的破案英雄,从此和两位前辈成为影坛上齐名的硬汉打星。该片还发展成卖座五部曲。

7)引领票房飙升潮

20世纪霍士公司好不容易敲定电视出身的Willis主演《虎胆威龙》,慷慨付出500万美元片酬。当年大咖如Tom Cruise和Michael J. Fox也不过是领300万一部。Willis的高酬引起其他影星侧目,争相比照,据说是好莱坞影星片酬开始攀升的原因。

8) 曾是电影最高片酬演员

Bruce Willis(左)与Haley Joel Osment在《第六感》中的对手戏成为经典。(互联网)

1999年,《第六感》(The Sixth Sense)让Willis成为好莱坞史上单一电影最高片酬演员,这部电影为他带来1亿3600新元收入,也让当年陷入事业低潮的Willis因此翻身。据悉当年他只收1900万新元基本片酬,但因为电影票房突破8亿新元,因此让他获得十分可观的分红。

9)钱多到为难得机会情愿少赚

2019年,Willis的身价被推估值2亿4500万新元。有钱至此,他想跟某些他觉得有趣的演员或导演合作时,会不惜作出牺牲。比如,他为参与1994年Quentin Tarantino导演的电影《恶人故事》(Pulp Fiction),不介意当配角。他为了跟前辈Paul Newman合作,在1995年的《大智如愚》(Nobody’s Fool)里,在片酬已达2000万新元的那个年代,接受每周不到2000新元的工资。尽管当时Newman已经忘了,在自己1982年的《大审判》(The Verdict)里,Willis曾是临演。《大》杀青后, Willis不愿抢Newman的光芒,要求新闻稿不放自己的照片,甚至演员表也不列名。

10)41岁配音动画片里“11岁的自己”

Bruce Willis曾为动画片里和自己名字相同的主角配音。(互联网)

1996年,41岁的Willis有了一部“代表自己”的动画片影集。《小子布鲁诺》(Bruno the Kid)找来Willis为片中一个装大人的11岁儿童Bruno特工角色配音。 Bruno也是Willis在发唱片时所用的艺名。

11)百万悬赏美国政敌

和大多数的好莱坞明星不同,Willis的政治倾向偏共和党。他很支持美军,也曾经对Saddam Hussein和Osama Bin Laden悬赏100万美元(约136新元)。

12) 2任太太4个女儿家里阴盛阳衰

Bruce Willis和家人合照,洋溢欢乐与幸福。(取自IG)

Willis有过两任婚姻。第一任太太是影星Demi Moore(1987–2000),当年他们可是最强的明星夫妻档之一。第二任是模特出身的Emma Heming Willis,两人从2009年结婚至今。Willis有4个女儿,都是和现在的太太所生,最后两个是一对双胞胎。他和家人以及前妻的关系保持良好。女儿Tallulah就曾在社媒分享疫情期间,包括Demi在内,一家人穿着统一的睡衣,在家里隔离,阅读作乐的温馨情景。