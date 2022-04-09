王羽住过的庄园内景全公开 叫价2400万无人问津

一代大侠“独臂刀王”王羽5日病逝于台北，享寿80岁，他生前近4万平方英尺的庄园豪宅，现以“华城半山王羽大别墅”之名刊登在房屋交易网站，近年重新整建后开价2400万新元贩售。

据苹果新闻网采访有关网站仲介，对方并不认识王羽本人，是公司委托贩售。王羽二女儿王加露则回应，该栋房子在王羽生病前就已过户给他的友人，只知道是在父亲2015年泰国第2次中风前出售，印象中他喊价2800万新元，至于后来成交价是多少则不淸楚，因此网站上的刊登物件应该是该名友人想要脱手。

王羽庄园内景貌。（取自591房屋交易网）

王羽在1994年以470万新元购入位于新店的“大台北华城”近4万平方英尺土地，再砸1400万新元打造含地下室的2层独栋豪宅，室内面积将近2万平方英尺，以他最爱的华丽欧风为主调，屋内金碧辉煌，从吊灯、雕像甚至马桶都金光闪闪，宛如缩小版皇宫。不过他于2013年为了到香港陪伴92岁高龄老母，打算出售这栋豪宅，并开出约6000万新元天价。当时王羽透露有中国买家欲接手，最后房子在2014年归入“唯一资产开发有限公司”，也可能是王加露所谓的“父亲友人”。

据台媒，华城半山王羽大别墅最早在2018年就已在报纸上刊登出售，如今4年过去虽价格仍是2400万新元，却还没有找到有缘的买主。

王羽别墅内的装潢一览无遗。（取自591房屋交易网）

根据交易资讯，别墅耗时2年重新整建，拥有2间大客厅、2间餐厅、3间娱乐间、4间卧室以及7间卫浴，另外还有8个大车位，以及花园、喷泉和游泳池。

据房仲说，房产位置就在大路旁，本身隐私性不足，警卫管理上较为困难。此外，别墅装潢已经是20余年，较不符合现代审美观，它虽有“名人豪宅”的名气加值，但叫价2400万新元确实太高。