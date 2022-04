(综合讯)杨紫琼于3月24日发文透露自己确诊冠病,无法缺席新片《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)于洛杉矶举办的首映会。

所幸她在休养后已康复,日前亮相美国NBC电视台为新作宣传,这也是她痊愈后首度亮相,引起外界关注。

她当天身穿黄色套装,本来身形已经娇小的她,病癒后更觉瘦削,在户外要披着大衣保暖,虚弱模样令人担心,幸好她的精神尚算不错,录影期间脸上也挂着招牌笑容,相当敬业。

杨紫琼在走红毯时热情送出飞吻,有网民发现她似乎有些步履蹒跚,不过猜测她是因脚趾外翻,与染疫的副作用无关。

染疫后杨紫琼曾在IG分享照片,只见她病恹恹躺在床上,难过表示:“相信你们都知道我有多想和你们在一起。”所幸如今顺利康复,相信让影迷安心许多。