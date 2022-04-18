红星大奖预测：黄暄婷有望夺双料奖

本地娱乐盛事《红星大奖》将于本星期天（4月24日）举行，各大奖项得主将于当晚揭晓。记者结合资深业内人士的分析，预测主要奖项得奖者，《过江新娘》或成最大赢家，有望夺下视帝、视后、最佳女配角和最佳戏剧奖项。

本届《红星大奖》主要奖项入围者从去年的七位恢复至五位，竞争激烈程度不减。在最佳男主角方面，徐彬的胜算较高。《过江新娘》的话题度居高不下，徐彬将“哥哥”的角色演绎得相当自然，演技成熟度高，无论是实力或热度，都是视帝的热门人选。

视帝之争 陈罗密欧或爆冷

陈泂江也是众媒预测人选，他在《关键证人》中的表现有进步，但角色本身的难度比以往的作品高，对白不多，仅能靠表情来演绎，因此难免从中看出一点演戏的痕迹。

爆冷视帝可能是陈罗密欧，陈罗密欧今年的作品不断，除了勇入火海，还大秀方言，角色跨度大，期待值也相当高。

视后黑马 黄碧仁 白薇秀

视后的热门人选当属黄暄婷，她对于角色的揣摩和诠释，得到业内人士的认可。时势造英雄，或许就是因为遇到了“梅芳草”，黄暄婷才能将邻家女孩的性格表现得淋漓尽致，角色讨喜，获得大众喜爱。

视后黑马则可能是黄碧仁和白薇秀。两人的演技实力照常发挥，角色的情绪起伏也较大，却也演得让人拍手叫好，可见资深艺人功底之深厚。

陈泂江是视帝热门人选。（取自网络）

最佳男女配角 徐鸣杰大热 许美珍黄嫊方胜算高

最佳男配角热门是徐鸣杰。他在《肃战肃绝》中的角色突出，演技有层次让人惊喜，不单演出坏人的感觉，还掺杂了对亲人的感情，不会让人觉得刻意。黑马则是谢俊峰和周初明。

除了视帝视后，《过江新娘》也可能夺下最佳女配角和最佳戏剧奖。

许美珍是公认的演技派演员，也得到国内外奖项的认可。她在《过江新娘》中的故事线完整，且将不同的转变拿捏得恰到好处，对于剧情有一定的影响力。

黑马黄嫊方的演技实力也不容小觑，除了能够掌控角色，也没有太多夸张的成分，非常有技巧性地将角色呈现出来，即使扮演老人也相当自然。

《过江新娘》海内外关注度高 郭亮有望夺最佳主持人

最佳戏剧奖也极有可能是《过江新娘》，该剧不仅在本地备受喜爱，在海外的关注度也相当高，还推出电视电影《过江新娘——你好，梅芳草》，带来的话题度以及回响大大增加了得奖的几率。

最佳综艺及资讯节目主持人方面，《红星大奖》常年主持搭档郭亮和权怡凤的胜算较大。《权听你说2》和《神秘嘉宾》同为访谈节目，两个节目的口碑和话题度旗鼓相当，主持人的功力更是大家有目共睹。

根据业内人士分析，权怡凤的共情能力高，会掏心掏肺，与嘉宾分享喜怒哀乐；郭亮的主持技巧高，脑筋转得快，词汇量高，见识广，开口便知是肚里有墨之人。最佳主持人常胜军权怡凤的主持风格或许更得观众喜爱，但《神秘嘉宾》荣登2021本地综艺节目收视冠军，郭亮时隔13年再夺主持人奖的可能性相当高。

得奖还得看“天时地利人和”，不同评审的口味和观点也不尽相同，结果是否如大家预期，星期天便能知晓。