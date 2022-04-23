学咒语施魔法《哈利波特》14大人气周边产品召唤哈迷

随着好莱坞电影《怪兽与邓不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）的上映，相关的《哈利波特》（Harry Potter）话题再度掀起风潮。近期电影相关的各种经典周边产品，也在呼叫哈迷收集完整配套，相约重回魔法世界！

1）《怪兽与它们的产地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）玻璃兽玩偶组

玻璃兽（Niffler）Teddy化身桌上可爱迷你玩偶，按下按钮即可听到调皮的它发出声音，可以召唤最萌奇兽一起拯救魔法世界。

2）《怪兽与它们的产地》木精玩偶组

同样也是迷你尺寸的可爱玩偶，爱粘人的可爱小木精（Bowtruckle）Pickett可以让你放进口袋带着走，另附两枚木精小磁铁及奇兽档案小卡。

3）《怪兽与它们的产地》主角奇兽皮箱迷你版

只要打开主角Newton Artemis Fido Scamander的皮箱，就可以看到可爱的玻璃兽伸出小手，还会发出叫声，一起召唤正义阵营。

4）《怪兽与它们的产地》主角奇兽皮箱珍藏套装

Scamander的魔法皮箱里，印有它姓名缩写NS的笔记本，不只收录了各种奇兽的相关知识和插图，还可以学习常用咒语，创造自己专属的魔药和咒语，搭配主角魔杖造型笔使用。它还附有魔法切换功能，遇到麻瓜（Muggles）时，可以切换為“麻瓜模式”）

《怪兽与它们的产地》的周边产品：木精玩偶组（左上图）、玻璃兽玩偶组（右上图）、奇兽皮箱珍藏套装（左下图）、奇兽皮箱迷你版。（互联网）

5）《哈利波特》3D立体金探子造型AirPods保护壳

《哈利波特》与香港电子配件公司Casetify联名推出多种电脑、通讯及消费性电子配件，像是苹果手表表带带、AirPods（苹果无线蓝牙手机）和AirPods Pro（苹果推出的支持主动降噪功能的无线耳机）的保护壳等；以霍格沃茨魔法学校（Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry）四大分院色系设计的限量保护壳和表带；挂有各分院代表动物的学院配色的“彩珠手机吊饰”，还有以片中金探子（Golden Snitch）造型而设计的AirPods保护壳。后者除了触摸时有3D立体质感，还刻上开启金探子的密语“I Open At The Close”。

6）《哈利波特》防摔手机壳

《哈利波特》与Casetify另一联名产品，以霍格沃茨魔法学校（Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry），以及片中经典场景设计为主要内容。

7）《哈利波特》客制化皮革手机壳

又一联名产品。粉丝们可以客制化自己专属的手机壳，点入官网就可以选择想要的皮革手机壳款式，上面印有霍格沃茨学校里的四大分院代表配色和院徽，还可以刻名、刻字，就看你是哪间分院的支持者。

8）《哈利波特》透镜状手机壳

Casetify首次推出“透镜状”手机壳，透过“动态照片”的设计，让粉丝左右倾斜手机时得以揭开“劫盗地图”的完整面貌，让魔法世界宛如在眼前展开。

《哈利波特》周边产品：防摔手机壳（左图）、客制化皮革手机壳（右上图）、透镜状手机壳。（互联网）

9）《哈利波特》Harry Potter魔杖迷你版

按下按钮即可发出魔法光芒，也可以摆在桌上当装饰，，内附展示用底座和电影剧照贴纸书。

10）《哈利波特》魔法咒语卡牌套装

内附40张咒语卡牌和手册，从常用咒语到恶名昭彰的黑魔法咒语皆有，还介绍各式咒语的发音、用途、出处、电影名场面等小知识。互动手册则是收录了书中经典名言、延伸活动，并搭配电影剧照和插图。

11）《哈利波特》情报特刊：附书本型收纳包

正面有霍格华兹魔法学校的徽章图案，内附书本型收纳包，两个小口袋便于分类收纳小物件，非常实用。

12）《哈利波特》Voldemort分灵体和贴纸书

反派Voldemort（佛地魔）的支持者也有产品可收，其分灵体和Slytherin小金匣迷你版，内附电影剧照贴纸书。

13）《哈利波特》Voldemort魔杖迷你版

Voldemort和哈利波特魔杖迷你版一样，按下按钮即可发光，附有Nagini蛇造型底座及电影剧照贴纸书。

14）《哈利波特》Voldemort拥护者珍藏套装

含可作为摆饰的食死徒（Death Eater）面具、可当一般笔记本使用的Tom Riddle日记本，后者收有许多黑魔法暗黑风插图和人物经典台词，其他还有蛇妖毒牙笔和黑魔标记贴纸，禁忌黑魔法配件全都有。

14组周边产品，有哪一个让你心动呢？