学咒语施魔法《哈利波特》14大人气周边产品召唤哈迷

随着好莱坞电影《怪兽与邓不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)的上映,相关的《哈利波特》(Harry Potter)话题再度掀起风潮。近期电影相关的各种经典周边产品,也在呼叫哈迷收集完整配套,相约重回魔法世界!

1)《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)玻璃兽玩偶组

玻璃兽(Niffler)Teddy化身桌上可爱迷你玩偶,按下按钮即可听到调皮的它发出声音,可以召唤最萌奇兽一起拯救魔法世界。

2)《怪兽与它们的产地》木精玩偶组

同样也是迷你尺寸的可爱玩偶,爱粘人的可爱小木精(Bowtruckle)Pickett可以让你放进口袋带着走,另附两枚木精小磁铁及奇兽档案小卡。

3)《怪兽与它们的产地》主角奇兽皮箱迷你版

只要打开主角Newton Artemis Fido Scamander的皮箱,就可以看到可爱的玻璃兽伸出小手,还会发出叫声,一起召唤正义阵营。

4)《怪兽与它们的产地》主角奇兽皮箱珍藏套装

Scamander的魔法皮箱里,印有它姓名缩写NS的笔记本,不只收录了各种奇兽的相关知识和插图,还可以学习常用咒语,创造自己专属的魔药和咒语,搭配主角魔杖造型笔使用。它还附有魔法切换功能,遇到麻瓜(Muggles)时,可以切换為“麻瓜模式”)

《怪兽与它们的产地》的周边产品:木精玩偶组(左上图)、玻璃兽玩偶组(右上图)、奇兽皮箱珍藏套装(左下图)、奇兽皮箱迷你版。(互联网)

5)《哈利波特》3D立体金探子造型AirPods保护壳

《哈利波特》与香港电子配件公司Casetify联名推出多种电脑、通讯及消费性电子配件,像是苹果手表表带带、AirPods(苹果无线蓝牙手机)和AirPods Pro(苹果推出的支持主动降噪功能的无线耳机)的保护壳等;以霍格沃茨魔法学校(Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry)四大分院色系设计的限量保护壳和表带;挂有各分院代表动物的学院配色的“彩珠手机吊饰”,还有以片中金探子(Golden Snitch)造型而设计的AirPods保护壳。后者除了触摸时有3D立体质感,还刻上开启金探子的密语“I Open At The Close”。

6)《哈利波特》防摔手机壳

《哈利波特》与Casetify另一联名产品,以霍格沃茨魔法学校(Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry),以及片中经典场景设计为主要内容。

7)《哈利波特》客制化皮革手机壳

又一联名产品。粉丝们可以客制化自己专属的手机壳,点入官网就可以选择想要的皮革手机壳款式,上面印有霍格沃茨学校里的四大分院代表配色和院徽,还可以刻名、刻字,就看你是哪间分院的支持者。

8)《哈利波特》透镜状手机壳

Casetify首次推出“透镜状”手机壳,透过“动态照片”的设计,让粉丝左右倾斜手机时得以揭开“劫盗地图”的完整面貌,让魔法世界宛如在眼前展开。

《哈利波特》周边产品:防摔手机壳(左图)、客制化皮革手机壳(右上图)、透镜状手机壳。(互联网)

9)《哈利波特》Harry Potter魔杖迷你版

按下按钮即可发出魔法光芒,也可以摆在桌上当装饰,,内附展示用底座和电影剧照贴纸书。

10)《哈利波特》魔法咒语卡牌套装

内附40张咒语卡牌和手册,从常用咒语到恶名昭彰的黑魔法咒语皆有,还介绍各式咒语的发音、用途、出处、电影名场面等小知识。互动手册则是收录了书中经典名言、延伸活动,并搭配电影剧照和插图。

11)《哈利波特》情报特刊:附书本型收纳包

正面有霍格华兹魔法学校的徽章图案,内附书本型收纳包,两个小口袋便于分类收纳小物件,非常实用。

12)《哈利波特》Voldemort分灵体和贴纸书

反派Voldemort(佛地魔)的支持者也有产品可收,其分灵体和Slytherin小金匣迷你版,内附电影剧照贴纸书。

13)《哈利波特》Voldemort魔杖迷你版

Voldemort和哈利波特魔杖迷你版一样,按下按钮即可发光,附有Nagini蛇造型底座及电影剧照贴纸书。

14)《哈利波特》Voldemort拥护者珍藏套装

含可作为摆饰的食死徒(Death Eater)面具、可当一般笔记本使用的Tom Riddle日记本,后者收有许多黑魔法暗黑风插图和人物经典台词,其他还有蛇妖毒牙笔和黑魔标记贴纸,禁忌黑魔法配件全都有。

14组周边产品,有哪一个让你心动呢?