娱乐吃瓜：锺嘉欣怀第3胎要退了？同年代花旦有人未爆发实力

38岁香港女星锺嘉欣近日宣布怀第三胎，今年会生个虎宝宝。很多人在恭喜之余，也很不舍，因为她又要花一段时间照顾新宝宝了，暂不接剧了。锺嘉欣的动向让人想起2010年代，TVB电视台曾经有“五大花旦”，除了年纪最小的锺嘉欣，还包括胡杏儿、杨怡、徐子珊和陈法拉。她们都发展得怎样了呢？

先谈谈锺嘉欣。有人甚至担心她的家庭如此幸福，可能真的要退圈了。不是没有原因的，这要从她于2004年当选国际华裔小姐冠军，出道18年建立起口碑说起。

跟许多TVB阿哥阿姐一样，她入行后从演技青涩开始起步，挨过新人的讨骂压力，慢慢进步，靠努力和进步交出代表作《法证先锋》《珠光宝气》《护花危情》。但她的星运算是顺畅的，只用4年时间就坐上女一，乖巧形象讨得不少观众缘。观众喊得出名字的角色就有《搜神传》的好彩妹、《溏心风暴》里的常在心、《点解阿Sir系阿Sir》里的古嘉岚 Miss Cool等。

她在2015年末闪嫁给医生老公，之后暂别娱乐圈，到加拿大经营家庭，让许多粉丝不舍。婚后她依照梦想与规划连生一女一男。

2018年，她和TVB合约期满，从此放下事业专心照顾两个宝宝，生活重心移到了家庭，只是偶尔才为了广告代言，在香港工作几天又迅速飞回家。退圈5年期间，TVB远赴温哥华拍摄《再创世纪》，用诚意打动了她答应唯一一次客串电视剧。

2020年底，在粉丝久盼下，她终于复出拍摄《星空下的仁医》。她的状态超好，气质更加知性成熟，演出专业医生充满说服力。其演技不仅没因久休生疏，反因松弛而自然。然而，这部重头剧的好口碑，没有让她这位最佳女主角大热门，在今年初的颁奖礼上获奖，反而爆冷输给了林夏薇，成为这一年最大的遗珠和争议。

愤怒的网民为她鸣不平，指她落败是因为她没有合约，不是电视台“亲生女”，甚至觉得她上台领奖时发表了很有“退圈”气息的感言——感谢TVB栽培，祝福TVB以后更好，寄语TVB善待演员和同事，并且说不知道以后还有没有机会再上TVB这个舞台了。

粉丝说，她在拍《星空下的仁医》时，暂别丈夫子女几个月，几乎得了思乡病；TVB颁奖礼前，冒着疫情和隔离的麻烦，不远千里回香港参加颁奖礼，最后换来这个结局，难怪无心恋战。

后来港媒更扯出TVB高层王祖蓝因为锺嘉欣无法得奖，和两个女高层闹不和的新闻，让外界不免联想到电视台里向来有山头之间内斗的传言。现在，粉丝只能希望，锺嘉欣生完第三胎后赶紧归队，继续发挥成熟和精湛的演技。

锺嘉欣找到了属于自己的定位，当年与她齐名，但现在都已经离巢的另外四大当家花旦胡杏儿、杨怡、徐子珊、陈法拉，近况又如何呢？

杨茜尧：最不靠选美光环

42岁、原名杨怡的杨茜尧是五位花旦之中，唯一参加TVB演员训练班出道的。少了选美光环的她1999年入行后，头几年都是跑龙套。2004年首当女一；2008年凭《溏心风暴之家好月圆》得最佳女配角；2013年凭《名媛望族》荣登视后宝座。她2015年离巢，今年初凭家族商战剧《家族荣耀》，演技大受好评。

2015年，她与小5岁的罗仲谦结婚，两人育有一女一子。尽管姐弟恋一度不受看好，但社媒上常见夫妻俩的恩爱样子。

徐子珊：最失意娱乐圈

42岁的徐子珊在2005年赢得香港小姐冠军，随后即受力捧，3年后晋升女一。2012年，凭《雷霆扫毒》入围视后五强；3年后离开电视台，转而发展珠宝设计。

她容貌媚艳，不容易让家庭观众接受，但戏路颇广，时装古装反派戏剧都尝试过。她离巢后一度签约王祖蓝，可惜不见打入中国大陆。她2019年约满后宣布息影，据说已全面退出娱乐圈，远赴欧洲攻读心理学博士课程。

徐子珊离开TVB后神隐两年后再露面，仍然神采飞扬。（微博）

胡杏儿：最成功进军大陆

42岁的胡杏儿1999年获得香港小姐季军入行，2003年首当女一，经历《我的野蛮奶奶》《肥田囍事》等持续加分后，2011年凭《万凰之王》获选视后，也是颁奖礼成立以来首位“三料视后”。接下来两年两度登上福布斯中国名人榜，成为唯一一位获此殊荣的TVB合约女艺人。2020年她参加中国大陆演艺真人秀《演员请就位2》，最后获封“年度最佳演员”，为香港演员争光不少，也让她正式打开广大的市场。

她2015年嫁给金融才俊李乘德，两人育有3子，经常在社媒秀恩爱。

陈法拉：最先打入好莱坞

40岁的陈法拉2005年摘下国际華裔小姐亚军后出道，2011年才正式升任女一，在五位花旦之中担任主角次数最少。但她迅速两获最佳女配角，被指受尽TVB宠爱。即使如此，她对演艺的认真，显然让她坚持自己的规划，离开电视台后到美国纽约进修演艺。

果然，她参与漫威首部华裔超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），外形和身手都获好评。2019年嫁给法国男友的她，又接拍法国名导Olivier Assayas的新剧，可能凭此参加下个月的法国康城影展。当其他花旦的戏剧之路已过巅峰之时，她的演艺光辉似乎正要开始绽放！