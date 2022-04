娱乐吃瓜：锺嘉欣怀第3胎要退了？同年代花旦有人未爆发实力

38岁香港女星锺嘉欣近日宣布怀第三胎,今年会生个虎宝宝。很多人在恭喜之余,也很不舍,因为她又要花一段时间照顾新宝宝了,暂不接剧了。锺嘉欣的动向让人想起2010年代,TVB电视台曾经有“五大花旦”,除了年纪最小的锺嘉欣,还包括胡杏儿、杨怡、徐子珊和陈法拉。她们都发展得怎样了呢?

先谈谈锺嘉欣。有人甚至担心她的家庭如此幸福,可能真的要退圈了。不是没有原因的,这要从她于2004年当选国际华裔小姐冠军,出道18年建立起口碑说起。

跟许多TVB阿哥阿姐一样,她入行后从演技青涩开始起步,挨过新人的讨骂压力,慢慢进步,靠努力和进步交出代表作《法证先锋》《珠光宝气》《护花危情》。但她的星运算是顺畅的,只用4年时间就坐上女一,乖巧形象讨得不少观众缘。观众喊得出名字的角色就有《搜神传》的好彩妹、《溏心风暴》里的常在心、《点解阿Sir系阿Sir》里的古嘉岚 Miss Cool等。

她在2015年末闪嫁给医生老公,之后暂别娱乐圈,到加拿大经营家庭,让许多粉丝不舍。婚后她依照梦想与规划连生一女一男。

2018年,她和TVB合约期满,从此放下事业专心照顾两个宝宝,生活重心移到了家庭,只是偶尔才为了广告代言,在香港工作几天又迅速飞回家。退圈5年期间,TVB远赴温哥华拍摄《再创世纪》,用诚意打动了她答应唯一一次客串电视剧。

2020年底,在粉丝久盼下,她终于复出拍摄《星空下的仁医》。她的状态超好,气质更加知性成熟,演出专业医生充满说服力。其演技不仅没因久休生疏,反因松弛而自然。然而,这部重头剧的好口碑,没有让她这位最佳女主角大热门,在今年初的颁奖礼上获奖,反而爆冷输给了林夏薇,成为这一年最大的遗珠和争议。

愤怒的网民为她鸣不平,指她落败是因为她没有合约,不是电视台“亲生女”,甚至觉得她上台领奖时发表了很有“退圈”气息的感言——感谢TVB栽培,祝福TVB以后更好,寄语TVB善待演员和同事,并且说不知道以后还有没有机会再上TVB这个舞台了。

粉丝说,她在拍《星空下的仁医》时,暂别丈夫子女几个月,几乎得了思乡病;TVB颁奖礼前,冒着疫情和隔离的麻烦,不远千里回香港参加颁奖礼,最后换来这个结局,难怪无心恋战。

后来港媒更扯出TVB高层王祖蓝因为锺嘉欣无法得奖,和两个女高层闹不和的新闻,让外界不免联想到电视台里向来有山头之间内斗的传言。现在,粉丝只能希望,锺嘉欣生完第三胎后赶紧归队,继续发挥成熟和精湛的演技。

锺嘉欣找到了属于自己的定位,当年与她齐名,但现在都已经离巢的另外四大当家花旦胡杏儿、杨怡、徐子珊、陈法拉,近况又如何呢?

杨茜尧:最不靠选美光环

42岁、原名杨怡的杨茜尧是五位花旦之中,唯一参加TVB演员训练班出道的。少了选美光环的她1999年入行后,头几年都是跑龙套。2004年首当女一;2008年凭《溏心风暴之家好月圆》得最佳女配角;2013年凭《名媛望族》荣登视后宝座。她2015年离巢,今年初凭家族商战剧《家族荣耀》,演技大受好评。

2015年,她与小5岁的罗仲谦结婚,两人育有一女一子。尽管姐弟恋一度不受看好,但社媒上常见夫妻俩的恩爱样子。

徐子珊:最失意娱乐圈

42岁的徐子珊在2005年赢得香港小姐冠军,随后即受力捧,3年后晋升女一。2012年,凭《雷霆扫毒》入围视后五强;3年后离开电视台,转而发展珠宝设计。

她容貌媚艳,不容易让家庭观众接受,但戏路颇广,时装古装反派戏剧都尝试过。她离巢后一度签约王祖蓝,可惜不见打入中国大陆。她2019年约满后宣布息影,据说已全面退出娱乐圈,远赴欧洲攻读心理学博士课程。

徐子珊离开TVB后神隐两年后再露面,仍然神采飞扬。(微博)

胡杏儿:最成功进军大陆

42岁的胡杏儿1999年获得香港小姐季军入行,2003年首当女一,经历《我的野蛮奶奶》《肥田囍事》等持续加分后,2011年凭《万凰之王》获选视后,也是颁奖礼成立以来首位“三料视后”。接下来两年两度登上福布斯中国名人榜,成为唯一一位获此殊荣的TVB合约女艺人。2020年她参加中国大陆演艺真人秀《演员请就位2》,最后获封“年度最佳演员”,为香港演员争光不少,也让她正式打开广大的市场。

她2015年嫁给金融才俊李乘德,两人育有3子,经常在社媒秀恩爱。

陈法拉:最先打入好莱坞

40岁的陈法拉2005年摘下国际華裔小姐亚军后出道,2011年才正式升任女一,在五位花旦之中担任主角次数最少。但她迅速两获最佳女配角,被指受尽TVB宠爱。即使如此,她对演艺的认真,显然让她坚持自己的规划,离开电视台后到美国纽约进修演艺。

果然,她参与漫威首部华裔超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),外形和身手都获好评。2019年嫁给法国男友的她,又接拍法国名导Olivier Assayas的新剧,可能凭此参加下个月的法国康城影展。当其他花旦的戏剧之路已过巅峰之时,她的演艺光辉似乎正要开始绽放!