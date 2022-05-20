娱乐吃瓜：《声生不息》让香港粤语歌翻火 细数当年最强歌王歌后

正当大家以为曾经巅峰一时的香港音乐风光不再，它近来却突然红火起来，还显露了延续香火的可能。

时值香港回归25年之际，中国湖南卫视、芒果TV、香港TVB电视台联合推出了港乐竞唱献礼节目《声生不息》。由何炅主持，王祖蓝担任金曲推荐人。节目找来林子祥、李克勤、叶蒨文、李玟、杨千嬅、林晓峰、李健等两地资深唱将，联合周笔畅、毛不易、炎明熹等年轻一辈同台竞技，有交流也有传承意涵。

节目重温港乐在70年代起至千禧年之前的30年辉煌岁月，让老一辈的香港人甚至大陆人追忆小时候陪伴自己经历喜怒哀乐的点点滴滴。节目还找到那些歌曲的词曲作者，讲述歌曲背后的故事，让新生代如同上一堂宝贵的音乐历史课，毕竟中文流行音乐的发展，少不了港乐30年黄金期的宝贵贡献。

那些年，港乐或粤语歌坛冒出无数家喻户晓的唱将，他们的作品也都耳熟能详。现在来回顾一下往日的闪闪巨星。

许冠杰开启香港粤语歌风潮

说起歌神，很多人只认张学友。但是在张学友之前，早有许冠杰。“歌神”的称谓来自谭咏麟这张“开过光的嘴”——他是第一个将许冠杰尊为“歌神”的人。许冠杰的歌神之名，实至名归，因为他与香港流行音乐的崛起，有着密切关系。

73岁的他是当年娱乐圈极少数大学毕业的艺人，60年代中读书时期已搞乐队，大学毕业后搭档哥哥许冠文主演后者执导的电影，他从70年代初演唱搭配影片的歌曲，展露词曲创作才华，反映社会现况、讽刺时弊，如《天才白痴梦》《半斤八两》，也不乏抒情和励志作品，如《双星情歌》《浪子心声》等不胜枚举，大受欢迎。他的出现，让粤语歌在香港取代华语歌，迎来历史性的春天。

林子祥老而弥坚

和许冠杰同期的香港红歌星很多，包括谭咏麟、钟镇涛、罗文、甄妮、徐小凤、林子祥、关正杰等等，个个风格各异，却都是实力唱将。这几人当中，林子祥和许冠杰、谭咏麟、钟镇涛都是组乐队出身，单飞后光芒更露，又都歌而优则影，有票房号召力。

林子祥在其中作风尤显低调，90年代中过后逐渐沉寂，但近年，当其他歌星已极少演出，他却保持曝光，受邀上中国大陆音乐综艺节目。他昔日闻名的极广音域，以及极具冲击力和爆破力的嗓音，对比74岁高龄，更显“天生奇喉”，老当益壮。

三王一后分庭抗礼

60年代，在西风影响下，香港歌坛兴起了第一次乐队潮。谭咏麟和钟镇涛都在这时期参加了后来堪称殿堂级的温拿乐队，既模仿西洋风格，又添加本土特色。温拿解散之后，单飞的谭咏麟歌影双线发展，浪漫唯美的路线俘虏无数歌迷，只能用“一飞冲天”“红到发紫”形容他的霸业。

有人认为，如果许冠杰是粤语歌坛“开天辟地”第一人，那么71岁的谭咏麟便是“集大成者”，从1968年出道至今仍保持活跃，发片、上电视、开演唱会，时间之长无人能及。

80年代中，后起之秀张国荣的出现，很快成为他的强敌。两人同属天皇巨星级的实力偶像，在唱片销量、演唱会场次、奖项各方面频频过招，歌迷疯狂拥护甚至形成骂战，是香港歌坛首次见到如此白热化的竞争。不过，作为乐坛前辈的谭咏麟，各项指标（奖项与销量等）都占据绝对优势，故有人把这场争霸战称为“张国荣追赶谭咏麟”的游戏。

谭张以外，有人会加入梅艳芳和陈百强，称他们是香港80年代最红的歌唱偶像。遗憾的是，四人之中，如今仅剩谭咏麟健在。“会创作的贵公子”陈百强和张国荣年纪相仿，在年轻歌迷族群中的竞争不在话下。在叶蒨文、林忆莲、王菲、郑秀文等各呈缤纷之前，梅艳芳是女歌手中的唯一能与男艺人一争天下的霸主，同样歌影双栖。

四大天王称霸90年代

1987年，谭咏麟宣布不再领取竞争性奖项。两年之后，张国荣不仅退出颁奖礼，甚至退出歌坛彻底封麦。两大霸主先后退位，为90年代四大天王竞争的新局面掀开新页。

刘德华1982年主演TVB电视剧《猎鹰》走红；郭富城1984年投考TVB以舞蹈员出道，辗转在台湾拍广告爆红；张学友1984年参加十八区业余歌唱大赛夺冠；黎明1986年参加新秀歌唱大赛获得季军后进TVB拍剧。四个风马牛不相及的人，因为从歌坛红到影坛，且都红爆华人世界，开始被媒体统称为“四大天王”，称号获得公众广泛地认可，沿用至今。

这个称号既区别过往把顶尖红星称为“天皇巨星”的年代，表示步入了新世纪，同时又标志香港流行文化现象，反映香港娱乐圈的繁华盛世。

天王封号以后，四人的歌曲仍然多以翻唱为主，高频出现于两岸三地的媒体，垄断90年代的颁奖礼，对于其他歌手的发展乃至于给华语流行乐坛的发展产生负面影响，例如妨碍新人冒升。四大天王过后，随着香港娱乐工业倒退，艺人青黄不接，港乐也跟着走入萧条，原来的华人世界娱乐中心于是转移到了台湾。

组合及乐团代表

直到今天，香港歌坛最有代表性的组合仍是草蜢和Beyond。三人组合草蜢走流行唱跳路线，多唱情情爱爱的舞曲，当年风靡不少粉丝。

四人摇滚乐队Beyond成名不久便痛失意外身亡的灵魂主音黄家驹，增添传奇色彩，其作品表达母爱、和平、理想，在他离世近40年后，在中国大陆各大音乐节目仍常见被翻唱、推崇、歌颂，足见其影响力深远。

TVB电视剧歌曲的影响

说到港乐，不能不提到香港电视龙头老大TVB。当年TVB剧红霸一方，搭配剧集的歌曲，词曲俱佳者不在少数，也风靡一时。那年头，没唱过电视主题曲的一线歌手，还真罕见。

这当中，以演唱剧集歌曲为招牌的更是大有人在，如叶振棠、关菊英、张德兰等。其中，本身也是电视阿哥阿姐的郑少秋、汪明荃，演而优则唱，成绩甚至直追专业歌星。这些因剧而红的歌手，因此形成一道独特的港乐风景线。

粤语歌曲回暖？

从《披荆斩棘的哥哥》到《声生不息》，港风再次吹袭，唤起观众的集体记忆，它曾经给予中文歌坛丰富滋养，现在在能否借助大陆的中文平台，让粤语歌曲重新回暖呢？