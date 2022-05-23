F1宣布棉花糖、西域男孩和绿日 9月来新表演

新加坡主办的世界一级方程式赛车（F1）宣布强档的表演艺人，包括格莱美提名的棉花糖（Marshmello）、Westlife（西域男孩）和Green Day（绿日）。他们将在今年9月30日起，在本地进行表演。

棉花糖是美国表演艺人，作为著名的蒙面表演艺术家，他有不少排行榜冠军单曲，也和许多艺人及歌唱组合包括Selena Gomez（赛琳娜戈麦斯）和Jonas Brothers（强纳斯兄弟）等合作。棉花糖通过Spotify平台的流媒体浏览量达到惊人的120亿人次，每月有近4000万听众，是Spotify平台全球40大流媒体艺术家，也是YouTube上三大订阅艺术家，更登上福布斯杂志“30 Under 30”的封面，是一个商业上也具有前瞻性的艺人。

棉花糖广受东、西方粉丝的欢迎，例如已与大S离婚的汪小菲在去年两人闹出婚变时频繁发文，一度在凌晨分享棉花糖和强纳斯兄弟合作的歌曲《在你爱我之前离去》（Leave Before You Love Me），歌词中写道“我不希望你就这样离开”，被猜测是隔空向大S喊话。无奈大S还是离开了他。

爱尔兰组合西域男孩是有史以来最成功的男团之一，自1998年创建，他们的14首单曲和8首他们的12张专辑在英国排行榜上排名第一。至于“绿日”，是有史以来世界上最畅销的乐队之一，是90年代后期美国庞克音乐时期的重要乐团之一。

棉花糖、西域男孩和绿日将分别在今年9月30日、10月1日和10月2日，在Padang Stage Zone 4表演。读者明天（5月24日）上午10时起，可以透过www.singaporegp.sg查阅详情与购票。