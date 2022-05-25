经纪人再开轰 揭陈志朋“不规范操作”

（综合讯）前台湾男团小虎队成员陈志朋近日遭合作14年的经纪人威廉爆料长期积欠薪资，宣布即刻解约等，陈志朋随后委托助理杨春蕾发声明自清，表示双方以口头约定合作，没有佣金约定，没有固定合作期限等。但威廉前天（23日）再次发声明，揭陈志朋“不规范操作”，才导致目前的局面。

威廉说，陈志朋的工作室是自己2012年以个人名义注册的，主要是替陈志朋接洽活动，按一般规定来说，工作室在收到合作方给付的费用后，应先完税并扣除员工薪水、提成佣金及工作室其他运营费用，剩余收益再支付给艺人，但由于陈志朋的个人不规范行为，导致工作室代表艺人签订演艺合同后，合作方所支付的费用都付给了陈志朋个人以及他指定的个人户头。

威廉透露，他14年前成为陈志朋的经纪人时，对方基本上已是脱离演艺圈的状态，每天酗酒、吃便当，用钱都要仔细计较。在自己接管经纪事务以来，陈志朋的通告费用从人民币5万元（约1万新元）涨到人民币30万元（逾6万新元），甚至能在中国大陆一线城市及台湾台中置产。对于扶持陈志朋至今的付出，他问心无愧。

对于网民指他逼迫陈志朋穿奇装异服，威廉强调全是陈志朋自愿并要求团队“全面放飞”，以增加曝光，刺激热搜，自己与合作公司多次想阻止都未果。