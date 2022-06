好莱坞巨星Tom Cruise(汤姆克鲁斯)主演的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun:Maverick)票房丰收,年近60岁的阿汤哥在片中魅力十足,全球影迷也掀起一股怀旧情怀,纷纷“肉搜”36年前在首集《捍卫战士》(Top Gun)饰演美艳女教官的Kelly McGillis (凯莉麦吉莉丝)现况,令人惊叹的是比阿汤哥大五岁的凯莉已经变成大妈,网民揶揄两人现在若同台,简直像母子。

凯莉享受生活认老胖

《捍》让凯莉知名度大增,但她淡泊名利,凯莉有过三段婚姻,前两次与异性结婚,2009年出柜,隔年与同性伴侣再婚,后来还是分手。64岁的她育有两个女儿,淡出好莱坞多年,《捍》拍续集时,剧组没联系她,凯莉承认自己又老又胖,“但我看起来很符合我的年纪。”她表示享受现在的生活。

美媒揭露凯莉的成长过程并不顺遂,她12岁曾遭三名男子性侵,之后又经历两名男子持刀闯进家中,对她性侵和攻击。身心受创的她一度自残,花了很长的时间才从酗酒与毒瘾中走出来,并参与《捍》创造事业巅峰。

凯莉受访时指控娱乐圈对50岁以上的女性并不友善。其实,西方熟女演出的机会还是比亚洲女星多,年过半百仍拥有自信,在影坛的定位清晰,外貌打理适宜,这类受欢迎的女星还是大有人在。

Nicole Kidman(妮可基嫚)54岁,出道39年

妮可基嫚出席《北欧人》首映礼。(路透社)

戏路广,可演好人或坏人。凭《时时刻刻》(The Hours)的女作家弗吉尼亚伍尔芙一角夺奥斯卡影后,今年也凭《里卡多一家》(Being the Ricardos)入围奥斯卡影后。她在最近上映的《北欧人》(Th e Northman)演出求生欲超强的王后,绑着两条辫子,依旧年轻貌美。

罗拉邓恩出席《侏罗纪世界:统霸天下》首映礼。(法新社)

Laura Dern(罗拉邓恩)55岁,出道49年

父母都是演员,年幼已获参演电影的机会,到1980年代中才崭露头角,这时期的代表作有《蓝丝绒》。曾得奥斯卡女配角的罗拉,最新参演的《侏罗纪世界:统霸天下》(Jurassic World: Dominion)票房强劲,她饰演的古植物学家角色源自1993年的《侏罗纪公园》。29年了,岁月待她不薄,样子没多大改变。

Jodie Foster(茱蒂佛斯特)59岁,出道53年

茱蒂佛斯特参演电影《卧底》。(UIP提供 )

童星出身,两届奥斯卡影后,演而优则导,不过也继续把握演出机会,新作“Nyad”演游泳选手的教练兼老友。

Jane Seymour(简西摩)71岁,出道53年

简西摩年轻时是大美女,年过七十岁仍优雅。(法新社)

代表作包括《时光倒流七十年》(Somewhere In Time)与007电影《铁金刚勇破黑魔党》(Live And Let Die)等。年轻时是大美女,老来则优雅。

Julianne Moore(朱丽恩摩亚)61岁,出道38年

朱丽恩摩亚是康城、柏林和威尼斯影展的大满贯影后。(路透社)

奥斯卡影后,影史上第二位在三大影展(康城、柏林和威尼斯)夺下最佳女演员奖的大满贯影后。她参演的“Sharper”等三部新片在后期制作中。

Michelle Pfeiffer(米雪菲花)62岁,出道43年

米雪菲花参演《东方快车谋杀案》。(FOX提供)

猫女是米雪演艺生涯的代表性角色,银幕上亦忠亦邪,《沉睡魔咒》(Maleficent: Mistress of Evil)演出让人印象深刻的邪恶王后。上了年纪,风韵犹存。

其他“辣婶”还包括大嘴美女Julia Roberts(茱莉亚罗拔丝)、前毕嫂Jennifer Aniston(珍妮佛安妮斯顿),75岁的Susan Sarandon(苏珊萨兰登),手头上也有好几部在后期制作的电影,越老越忙。