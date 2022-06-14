好莱坞巨星Tom Cruise（汤姆克鲁斯）主演的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun：Maverick）票房丰收，年近60岁的阿汤哥在片中魅力十足，全球影迷也掀起一股怀旧情怀，纷纷“肉搜”36年前在首集《捍卫战士》（Top Gun）饰演美艳女教官的Kelly McGillis （凯莉麦吉莉丝）现况，令人惊叹的是比阿汤哥大五岁的凯莉已经变成大妈，网民揶揄两人现在若同台，简直像母子。

凯莉享受生活认老胖

《捍》让凯莉知名度大增，但她淡泊名利，凯莉有过三段婚姻，前两次与异性结婚，2009年出柜，隔年与同性伴侣再婚，后来还是分手。64岁的她育有两个女儿，淡出好莱坞多年，《捍》拍续集时，剧组没联系她，凯莉承认自己又老又胖，“但我看起来很符合我的年纪。”她表示享受现在的生活。

美媒揭露凯莉的成长过程并不顺遂，她12岁曾遭三名男子性侵，之后又经历两名男子持刀闯进家中，对她性侵和攻击。身心受创的她一度自残，花了很长的时间才从酗酒与毒瘾中走出来，并参与《捍》创造事业巅峰。

凯莉受访时指控娱乐圈对50岁以上的女性并不友善。其实，西方熟女演出的机会还是比亚洲女星多，年过半百仍拥有自信，在影坛的定位清晰，外貌打理适宜，这类受欢迎的女星还是大有人在。

Nicole Kidman（妮可基嫚）54岁，出道39年

妮可基嫚出席《北欧人》首映礼。（路透社）

戏路广，可演好人或坏人。凭《时时刻刻》（The Hours）的女作家弗吉尼亚伍尔芙一角夺奥斯卡影后，今年也凭《里卡多一家》（Being the Ricardos）入围奥斯卡影后。她在最近上映的《北欧人》（Th e Northman）演出求生欲超强的王后，绑着两条辫子，依旧年轻貌美。

罗拉邓恩出席《侏罗纪世界：统霸天下》首映礼。（法新社）

Laura Dern（罗拉邓恩）55岁，出道49年

父母都是演员，年幼已获参演电影的机会，到1980年代中才崭露头角，这时期的代表作有《蓝丝绒》。曾得奥斯卡女配角的罗拉，最新参演的《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World: Dominion）票房强劲，她饰演的古植物学家角色源自1993年的《侏罗纪公园》。29年了，岁月待她不薄，样子没多大改变。

Jodie Foster（茱蒂佛斯特）59岁，出道53年

茱蒂佛斯特参演电影《卧底》。(UIP提供 )

童星出身，两届奥斯卡影后，演而优则导，不过也继续把握演出机会，新作“Nyad”演游泳选手的教练兼老友。

Jane Seymour（简西摩）71岁，出道53年

简西摩年轻时是大美女，年过七十岁仍优雅。（法新社）

代表作包括《时光倒流七十年》（Somewhere In Time）与007电影《铁金刚勇破黑魔党》（Live And Let Die）等。年轻时是大美女，老来则优雅。

Julianne Moore（朱丽恩摩亚）61岁，出道38年

朱丽恩摩亚是康城、柏林和威尼斯影展的大满贯影后。（路透社）

奥斯卡影后，影史上第二位在三大影展（康城、柏林和威尼斯）夺下最佳女演员奖的大满贯影后。她参演的“Sharper”等三部新片在后期制作中。

Michelle Pfeiffer（米雪菲花）62岁，出道43年

米雪菲花参演《东方快车谋杀案》。（FOX提供）

猫女是米雪演艺生涯的代表性角色，银幕上亦忠亦邪，《沉睡魔咒》（Maleficent: Mistress of Evil）演出让人印象深刻的邪恶王后。上了年纪，风韵犹存。

其他“辣婶”还包括大嘴美女Julia Roberts（茱莉亚罗拔丝）、前毕嫂Jennifer Aniston（珍妮佛安妮斯顿），75岁的Susan Sarandon（苏珊萨兰登），手头上也有好几部在后期制作的电影，越老越忙。