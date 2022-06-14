黄暄婷否认《过江新娘》拍续集 盼找回“老友”

继《过江新娘》掀翻热浪后，网络上流传可能将续拍《过江新娘2》的传闻，也有很多“过江CP”的粉丝万分期待这部续集。

昨日（6月13日），黄暄婷接受《新明日报》的访问时，亲口否认这一传言。她说：“《过江新娘》电视电影已经是一个很完美的句号，应该不会再拍了。”

但是，喜欢这对情侣搭档的观众们也不要失望，“梅芳草”黄暄婷与“哥哥”徐彬将再次合作新剧《遇见你真香》，以这种方式延续《过》的情缘。黄暄婷曝有粉丝找到《过》的监制梁来玲的个人社交媒体账号，通过私信告诉她“我们真的很希望可以再看到这对CP再次合作！”在《遇》这部电视剧中二搭，也算是满足粉丝的心愿了。

暄婷透露剧情讲述她和徐彬两人的角色是儿时玩伴，后来却失去了联络，而这一剧情让她联想到了自身的经历。

黄暄婷寻找当年在剧组时认识的演员肖力源。（取自黄暄婷IG）

盼找回小“老友”

昨日，黄暄婷在IG上发出了数则即时动态，发动网友帮助她找到儿时随母亲到剧组时认识的小演员肖力源。她回忆当时与肖力源在休息室里玩得非常愉快，但之后便没有再见过这个朋友。当时的她就曾答应自己长大后一定要找回这个朋友，但一直没有找到，也就渐渐淡忘了，直到这次的剧情让她再次想起这个任务。

为了寻觅这位“人间蒸发”的老友，她找遍各大社交平台，也询问了新传媒的工作人员，但谁也没有肖力源的联系方式，所以她怀疑这位老友也许已经改名，就只好通过社交媒体来寻人，希望网友能为她提供一些线索。

失联了这么久，黄暄婷为何仍惦记着这位在十几年前交的朋友呢？黄暄婷道：“其实我就是真的很好奇他在哪里，过得怎么样，现在在做什么，为什么完全离开了本地演艺圈？还有，我也想跟他叙叙旧，确保他过得很好。”

陈凤玲回应“寻人启事”

“寻人启事”发出后，圈内艺人陈凤玲也回复了黄暄婷的帖子，告诉黄暄婷说她时不时也会想起肖力源。陈凤玲与肖力源曾共同参演2007年的本地电视剧《萤火虫的梦》，但与黄暄婷一样，跟肖力源完全失联。黄暄婷承诺如果自己真的找到肖力源的话，一定也会助陈凤玲与他重逢。