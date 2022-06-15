娱乐吃瓜：BTS决定暂停活动“有迹可循” 本地粉丝怎么说？

天团BTS在6月13日庆祝成军9年。隔日，他们通过YouTube官方频道宣布，将暂停团体活动，并专注发展个人的表演和作品。疫情期间发布“Dynamite” ”Butter“等英语歌曲，以此成为史上首个登上美国音乐榜单“Billboard”第一名的韩团，BTS的事业可谓是更上一层。正当大家在想他们会如何超越自己的成绩时，BTS选择在团体成军九年的时刻，按下了暂停键。虽然这则消息看似很突然，其实BTS最近的“异常动作”，早已露出了“蛛丝马迹”。

BTS成为首个登上美国音乐榜单"Billboard Hot 100"第一名的韩团。（图/互联网）

一切有迹可循？

2013年出道的BTS，一开始的发展并不顺遂。来自小型经纪公司的7人男生团体，出道时连上个韩国音乐节目都有困难。努力耕耘的BTS终于在2015年熬出头，渐渐走上国际舞台。BTS注重团体形象，不论是广告代言或进行活动时，都以7人团体身份亮相。曾有圈内人说过，考虑到BTS费用高，商家曾经会要求只用一、两位成员来代言。但据说公司不主张突出个人，连在推特上也不见BTS以个人名义开账号。

去年年底BTS放假充电时，随之开通了个人IG账号。公司说，开通个人IG账号能让团员们更好的表达各自身为艺人的个性和想法。现在回想起这件事，好像早就预言了团员们要抽空专注于各自的发展和成长。近期，所属公司也陆续发出消息，宣布一些成员的个人活动。

BTS的成员们宣布团体放假充电后开通了个人IG账号。（图/互联网）

除此之外，BTS自出道以来一向会通过歌曲来表达自己的想法。今年为配合成军9周年，BTS推出新歌“Yet To Come”，当中出现了”Was it honestly the best? ‘Cause I just wanna see the next”（这是最好的吗？因为我只想翻开下一篇）等字眼，似乎透露BTS的团员们对于自己职业生涯中的新篇章的向往。

根据这个思路，2020年出的 “Black Swan”中也出现了“即使乐声响起/心脏已不再跳动”等词，透露了团员们当时害怕失去对音乐的热忱，面临表演倦怠。队长RM提出“害怕迷失方向”、“忘记初衷”，以及“写不出歌词表达自己”，是他们决定暂停团体活动的重要原因之一。

另外，BTS的V也突然在社媒透露想与团员们友谊纹身。队长RM近日发了IG动态，晒出了脚踝上的数字“7”纹身。“7” 是BTS成员的数量，具有特殊的意义。V 13日在直播中也说了会与柾国一起去纹身。在这个时间点一起友谊纹身，似乎象征七人即使专注个人活动还是惦记团员们，也展现了团员之间的好感情。

队长RM晒出了脚踝上的数字“7”纹身。（图/互联网）

粉丝怎么说？

zaobao.sg 采访了几个BTS的粉丝，看看他们对这则消息有什么看法吧！

BTS宣布暂停团体活动，粉丝感慨万千。（图/互联网）

丁馨怡（19岁，准大学生）：

丁馨怡从2015年的《I NEED U》就开始喜欢BTS，虽说对这则消息难免有点伤心，她还是觉得“是迟早的事”。

依她看，BTS的歌都会表达他们的想法，“例如《Love Yourself》 是因为他们当时受了很多负面批评，《Map Of The Soul: 7》则巩固了七人之间的感情。” 这次的专辑出现了很多疑似与开启新篇章有关的歌词，馨怡因此觉得BTS暂停团体活动是预料之中的。

馨怡认为这个决定是应该的，她也为BTS的成员们感到开心。身为BTS的铁粉，她也表示会继续支持团员们的活动。

丁馨怡从《I NEED U》就开始喜欢BTS，她表示虽然有点伤心，但还是会支持团员们。（图/互联网）

张祚恩（34岁，创作歌手/歌唱导师）：

张祚恩喜欢BTS已经六年多了，她觉得虽然会舍不得，但依然认为他们“该好好休息，好好平衡他们的生活。”

身为创作歌手，祚恩对BTS的迷茫感同身受。她说，写不出歌的时候就要给自己空间来好好沉淀，“也许这就是他们（BTS）想要的。”

祚恩也分享了，BTS也在她面临低潮时给了她力量，“从他们团员身上看到他们的努力，让我也想变成更好的自己。” 身为歌迷，她“只希望他们能健康快乐”，未来“再以他们最舒服的方式展现自己”。

张祚恩喜欢BTS已经六年多了，她希望BTS能够健康快乐。（图/互联网）

张传敏（41岁，跨国公司高级经理）：

张传敏对BTS的决定感到骄傲，从他们的发言，她“真切地感受到他们渴望着下一阶段的成长。”，并表示一定会支持他们的决定。

喜欢BTS是因为被他们“写实的感想所感动”，觉得他们真诚的心非常有魅力。她对BTS暂停团体活动保持乐观，“期待七人的独立作品”。

张传敏期待七人的独立作品。（图/互联网）

郑惠芳（55岁，情绪调理咨询师）：

郑惠芳说消息出来时跟BTS的团员们一起流泪，不是因为他们要休息，而是因为心疼。她对BTS的决定感到欣慰，他们“认真对待生命（进而对待事业），勇敢面对、接受并处理自己目前所处的困境与挑战。”

她也给予了最衷心的祝福，希望他们能做自己喜欢的事。“没有期许，只有支持”。