娱乐吃瓜：BTS决定暂停活动“有迹可循” 本地粉丝怎么说？

天团BTS在6月13日庆祝成军9年。隔日,他们通过YouTube官方频道宣布,将暂停团体活动,并专注发展个人的表演和作品。疫情期间发布“Dynamite” ”Butter“等英语歌曲,以此成为史上首个登上美国音乐榜单“Billboard”第一名的韩团,BTS的事业可谓是更上一层。正当大家在想他们会如何超越自己的成绩时,BTS选择在团体成军九年的时刻,按下了暂停键。虽然这则消息看似很突然,其实BTS最近的“异常动作”,早已露出了“蛛丝马迹”。

BTS成为首个登上美国音乐榜单"Billboard Hot 100"第一名的韩团。(图/互联网)

一切有迹可循?

2013年出道的BTS,一开始的发展并不顺遂。来自小型经纪公司的7人男生团体,出道时连上个韩国音乐节目都有困难。努力耕耘的BTS终于在2015年熬出头,渐渐走上国际舞台。BTS注重团体形象,不论是广告代言或进行活动时,都以7人团体身份亮相。曾有圈内人说过,考虑到BTS费用高,商家曾经会要求只用一、两位成员来代言。但据说公司不主张突出个人,连在推特上也不见BTS以个人名义开账号。

去年年底BTS放假充电时,随之开通了个人IG账号。公司说,开通个人IG账号能让团员们更好的表达各自身为艺人的个性和想法。现在回想起这件事,好像早就预言了团员们要抽空专注于各自的发展和成长。近期,所属公司也陆续发出消息,宣布一些成员的个人活动。

BTS的成员们宣布团体放假充电后开通了个人IG账号。(图/互联网)

除此之外,BTS自出道以来一向会通过歌曲来表达自己的想法。今年为配合成军9周年,BTS推出新歌“Yet To Come”,当中出现了”Was it honestly the best? ‘Cause I just wanna see the next”(这是最好的吗?因为我只想翻开下一篇)等字眼,似乎透露BTS的团员们对于自己职业生涯中的新篇章的向往。

根据这个思路,2020年出的 “Black Swan”中也出现了“即使乐声响起/心脏已不再跳动”等词,透露了团员们当时害怕失去对音乐的热忱,面临表演倦怠。队长RM提出“害怕迷失方向”、“忘记初衷”,以及“写不出歌词表达自己”,是他们决定暂停团体活动的重要原因之一。

另外,BTS的V也突然在社媒透露想与团员们友谊纹身。队长RM近日发了IG动态,晒出了脚踝上的数字“7”纹身。“7” 是BTS成员的数量,具有特殊的意义。V 13日在直播中也说了会与柾国一起去纹身。在这个时间点一起友谊纹身,似乎象征七人即使专注个人活动还是惦记团员们,也展现了团员之间的好感情。

队长RM晒出了脚踝上的数字“7”纹身。(图/互联网)

粉丝怎么说?

zaobao.sg 采访了几个BTS的粉丝,看看他们对这则消息有什么看法吧!

BTS宣布暂停团体活动,粉丝感慨万千。(图/互联网)

丁馨怡(19岁,准大学生):

丁馨怡从2015年的《I NEED U》就开始喜欢BTS,虽说对这则消息难免有点伤心,她还是觉得“是迟早的事”。

依她看,BTS的歌都会表达他们的想法,“例如《Love Yourself》 是因为他们当时受了很多负面批评,《Map Of The Soul: 7》则巩固了七人之间的感情。” 这次的专辑出现了很多疑似与开启新篇章有关的歌词,馨怡因此觉得BTS暂停团体活动是预料之中的。

馨怡认为这个决定是应该的,她也为BTS的成员们感到开心。身为BTS的铁粉,她也表示会继续支持团员们的活动。

丁馨怡从《I NEED U》就开始喜欢BTS,她表示虽然有点伤心,但还是会支持团员们。(图/互联网)

张祚恩(34岁,创作歌手/歌唱导师):

张祚恩喜欢BTS已经六年多了,她觉得虽然会舍不得,但依然认为他们“该好好休息,好好平衡他们的生活。”

身为创作歌手,祚恩对BTS的迷茫感同身受。她说,写不出歌的时候就要给自己空间来好好沉淀,“也许这就是他们(BTS)想要的。”

祚恩也分享了,BTS也在她面临低潮时给了她力量,“从他们团员身上看到他们的努力,让我也想变成更好的自己。” 身为歌迷,她“只希望他们能健康快乐”,未来“再以他们最舒服的方式展现自己”。

张祚恩喜欢BTS已经六年多了,她希望BTS能够健康快乐。(图/互联网)

张传敏(41岁,跨国公司高级经理):

张传敏对BTS的决定感到骄傲,从他们的发言,她“真切地感受到他们渴望着下一阶段的成长。”,并表示一定会支持他们的决定。

喜欢BTS是因为被他们“写实的感想所感动”,觉得他们真诚的心非常有魅力。她对BTS暂停团体活动保持乐观,“期待七人的独立作品”。

张传敏期待七人的独立作品。(图/互联网)

郑惠芳(55岁,情绪调理咨询师):

郑惠芳说消息出来时跟BTS的团员们一起流泪,不是因为他们要休息,而是因为心疼。她对BTS的决定感到欣慰,他们“认真对待生命(进而对待事业),勇敢面对、接受并处理自己目前所处的困境与挑战。”

她也给予了最衷心的祝福,希望他们能做自己喜欢的事。“没有期许,只有支持”。