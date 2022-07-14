娱乐吃瓜：明星贵妇获赠豪宅厚礼 谁的另一半出手最阔气？

林青霞位于香港飞鹅山脚下的一间超级豪宅8日发生三级大火，新闻冲上热搜，幸好无人受伤。据知那是林青霞老公邢李㷧在2006年以2300万新元买入地皮，其后再花逾3600万新元打造成超级豪宅，并在2014年当成60岁生日礼物，以及结婚20周年礼物送给林青霞。

据报道，该独立洋房传市值达2亿新元。林青霞曾在微博分享豪宅景观，只见其后院草木环绕，环境清幽，面积宽敞，视野开阔，可一面眺望山景，又一面欣赏市容。

在娱乐圈，赠妻礼物价值连城，毫不手软的富商老公，不只是邢李㷧而已。来看看哪些明星名人都是配偶厚礼赠予的对象吧。

林青霞豪宅里除了有乒乓室，户外环境清幽，且不时可见白鹤飞来，备添仙气。（取自艺人微博）

梁洛施生三子获赠隐世大宅拥无敌山景

34岁的梁洛施在社媒上晒出她那栋造价不菲的“超级红木屋”别墅。据报道，这栋超级木屋位于港岛石澳大湾道12号，是李泽楷耗时8年、耗资6000万新元建造的豪宅，占地超过2万英尺，还有3万7000英尺的室外花园。据说豪宅去年价格已达9000万新元。李泽楷还聘请豪宅御用室内设计师利用进口红木设计，用料讲究，不仅防火灾还抗地震。坊间流传，梁洛施为他怀孕诞下儿子后，李泽楷高兴之余便把红木屋赠送给她。

她曝光了客厅、饭厅、书房和厨房，还有旋转楼梯，她在照片中画画，备添艺术味。再看看周围的环境，可以感觉居住在这里可以享受大自然的清幽和宁静，有网民形容豪宅看起来像一座宫殿。

梁洛施不常晒儿子，却晒出两只吸睛的爱猫Mila和Milo。它们是梁洛施和好友晨跑路过山林时无意发现的流浪猫。她把它们带回豪宅精心饲养，养得肥肥胖胖，让网民说这两只猫咪的命也太好了。

梁洛施19岁时开始与李泽楷交往，先后于2009年及2010年诞下大儿子及双胞胎儿子，最后在2011年分手。有传她当年获得9000万新元分手费，之后一直专心照顾3个儿子。她虽然重返娱乐圈，但不太活跃，毕竟她已无柴米之忧。

不只豪宅 酒庄和四合院都是赠妻礼

李嘉欣（左图右）和黎姿（右图右）都嫁给富豪。（取自艺人IG）

李嘉欣与许晋亨于2008年结婚，有报道指许晋亨当年向李嘉欣求婚时，送出卡地亚（Cartier）8克枕形钻戒，价值1000多万新元。李嘉欣更赞过丈夫非常阔绰，从未送过要用放大镜才能看到的钻石。

另外，收过另一半厚礼的还有已经退隐的黎姿。据报道她40岁生日时，老公马廷强到访欧洲旅游时，看中一个价值1800万新元的法国酒庄，并把它送给太太做生日礼物。

甘比（左上图右）、郭晶晶（右上图左）、徐子淇（下图左）都是香港有名的阔太。（取自IG）

2004年香港小姐冠军徐子淇嫁给富商李家诚后，有报道指她生第三胎时，获老公赠送一枚25卡钻戒，价值近900万新元。她怀第四胎时，李家诚更为她在美国洛杉矶比佛利山购置1800万新元的独立洋房。

中国跳水皇后郭晶晶在2012年与富商霍启刚结婚，有报道指当年霍家大手笔送了一栋位于北京的四合院给她作为聘礼，那里位于北京的黄金地段，与故宫只有一街之隔，距离天安门广场也很近，总面积达5300平方英尺，院内设假山、泳池等，现在估计市值逾7000万新元。

曾跟锺楚红、郑秀文一起爬山引起关注的甘比（陈凯韵），从女记者变成富商刘銮雄太太后，据说也获老公赠予当时市值30亿新元的“The One”豪宅。加上其他多个豪宅单位，她的身家可有好几千万新元呢！