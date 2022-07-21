娱乐吃瓜：7人1房到1人1豪宅 从"搬宿舍”看BTS励志记

BTS防弹少年团历经9年努力，不断缔造韩国流行音乐（K-Pop）和韩团的世界纪录，在国际歌坛占下一个席位，为韩国和亚洲争光。这种突破语言、种族和文化界限的超人气，写下历史新页。宣布将展开更多个人活动之后，这个7人组合当中，团员J-Hope已发了专辑，V参与的综艺节目“In The SOOP: Friendcation”也在热播中；他们也宣布将举办全员演唱会，引爆一波又一波的热门话题。

在这个时刻，回顾BTS是怎么一步步走上巅峰之路，是多么励志的故事。

9人挤2房

BTS曾经5人挤1间房。（视频截图）

2010年，成立5年的Big Hit经纪公司（Hybe的前身）准备打造新偶像组合“BTS”。现在红遍国际的7位小朋友，当年跟所有韩国歌坛的练习生一样，青涩、腼腆，从零知名度，全体同挤一间宿舍的生活起步。成员之一的RM曾在节目《刘Quiz On The Block》上透露，BTS出道前，准备成团的练习生来来去去，进进出出约30人，但每次都保持最多9个人，这9人必须同住在600平方英尺的两房式宿舍（新加坡两房式组屋约500平方英尺），比一般的3房式组屋还要小。彼此连衣服都要共享，电脑也是一台共用，还有厕所也只有一间。可能会让人煎熬、窒息的这种生活，持续到2013年确认7人出道后，才稍微改善。

2013年的真人秀《新人王Channel防弹》曾揭露BTS的宿舍团体生活。节目组派人突击成员们的房间，才开门，摄影师就在门厅处发现没有“立足之地”，因为眼前从鞋柜到地面满满都是鞋子。可以想象，每个成员每样物品如果各多收几件，家里的东西会“拥挤”到什么地步！

5人挤1房

移步到客厅，成员们除了平日在这里吃饭、聊天，也把它变成晾晒衣物、袜子的地方，让它充满生活感。同样的道理，七人要晾晒的的衣物量也非常可观，一个人工作的、休闲的、睡觉的，每天换几套都足够惊人了。

走入私密的卧房空间，里面住了5个人，摆满两组上下舖和一张单人床后，仅剩狭小的走道，更谈不上私人空间。这些不可思议的生活方式，就是BTS的生活真貌。

虽然如今成为了国际乐坛上备受瞩目的“世界弹”，但BTS在2015年才获得了韩国音乐节目中的首个“第一名”。歌曲“I Need U”推出后，打败当时也在打榜的E.X.O首次拿到第一，真正打开知名度。2017年，他们也开始在美国的Billboard歌曲排行榜得奖，并正式以“DNA”一曲开始进军美国。随着条件不断进步，BTS在2015年到2017年期间，又搬了两次宿舍。从5人共用一间房到最多会有两三位成员共用一个房间，拥挤程度稍微减缓，舒适度又提升了。

随着事业起步，BTS搬进了更加宽敞舒适的宿舍。（互联网）

蚊子也来同居

他们在一两年前上“In the SOOP”真人秀时，曾一起吃晚饭一起回忆在宿舍的往昔点滴。他们印象最深刻的就是宿舍的同居者除了他们七人，还有——蚊子！男孩们说宿舍里有很多这些死敌的血迹，就连最爱好动物和自然的RM也加入杀蚊，Jungkook（柾国）还试图用吸尘器把他们吸起来。可是蚊子怎么杀也杀不完，Suga一度以为公寓楼下有人滋养蚊子。

长期住在一起的人难免会有摩擦，BTS也不例外。RM坦言起初七个人性格和喜好差别大，矛盾很多，一起住很不容易，甚至“不合理”。好在有问题时，大家会一起讨论、妥协。不止如此，团员们之间各有“睡觉怪癖”，无论是打呼或说梦话，其他人都要“全额接受”。

2017年底，BTS搬到了最后一间同住的宿舍。位于延山区的汉南洞（Hannam The Hill）高级公寓。即使之后每个人的经济能力逐渐提升了，都可以搬出去分开住，但有一段时间他们依然选择一起住，就为了更好地保留团队精神。Jin和Suga都觉得，回到家看到团员会给他动力，让他觉得不孤单。久而久之，团员变成了比家人还熟还亲的关系。

各有各的豪宅

BTS七子的关系已从朋友变成家人。（视频截图）

今年6月中，他们在准备周年庆视频时，就选择回到老宿舍拍摄。成员们透露各人都在收拾行李搬家，会不时想起一起生活的趣味点滴，言语中充满不舍。在云云众团之中，七子坚持通过音乐述说自己的故事和信息，不断勤练舞蹈和说唱，勇敢面对残酷的竞争和淘汰。出道以前，他们看着一个又一个同是练习生的朋友们相继离开，留下的不轻言放弃，最后终于征服世界各地的歌迷。

登峰造极之后，七子拥有了各自的房产，而且这些年不断提升，到今天已经是人人至少拥有一栋豪宅，当然有人更多。例如，身为老大的Jin（金硕珍）堪称组合里的购房专家。他2019年以482万新元购入一户2层公寓，专用面积2500平方英尺；同年再以468万新元和父母共同名义购入一个单位，专用面积2200平方英尺，不久完全赠送父母。

那些多人挤一间房的艰苦往事，如今大概已成为他们回忆中好玩的点滴。不过，对于歌坛上源源不绝奔向梦想的练习生们，这该是多么励志的故事，可以鼓励着身无分文的年轻人：你们只要努力终究会有回报的呀！