当医生的大女儿喊累,陈秀环一家人陪她一起“累”!

陈秀环最近在个人社媒晒出一组为大女儿蔡咏晴庆祝生日的照片,照片十分可爱,蛋糕上写着“25 and just really tired”(25但真的很疲倦),而陈秀环与丈夫、小女儿以及出席庆生的一些朋友,都穿上睡衣,其中一张陈家四人的合照,还做出欲哭无泪的表情,十分逗趣。网民纷纷按赞,有的为她的女儿献上生日祝福,也有的问:睡衣派对?