娱乐吃瓜：与袁咏仪选美”对手变好友” 姚莹莹傻闯娱乐圈

很多看港剧的新加坡观众，都不知道在香港TVB电视拍了将近30年戏的姚莹莹，原来是“自己人”。毕竟她跟本地娱乐圈似乎少有关联。

最近趁她带11岁的儿子回新度假，顺便庆祝国庆，zaobao.sg记者约了做了专访。一问之下，原来她是潮州人，只听她溜出字正腔圆的潮州话对记者说：“ka kee nang（自己人）, ka kee nang。”

50岁的姚莹莹近年在高收视长剧《爱回家之开心速递》，她的人事部主管形象很“入屋”，这也是她最为人津津乐道的角色之一。她接受视频访问时，自爆入行闹过的一些笑话和糗事，才让人看到她和许多香港艺人不一样，保留了似乎是本地特质的真和纯。

她当年参加新加坡环球小姐选美，被视为大热门，被其他佳丽孤立，曾难过得想退赛。后来拿下冠军，代表新加坡出赛，认识了代表香港的袁咏仪，两人在异乡互相帮忙帮出友情来。连她进TVB也跟袁咏仪有关。

姚莹莹广东话没有练好就闯入电视台，凭着美貌被监制看上，试镜金庸剧《神雕侠侣》的小龙女角色，她笑着比划出自己“惨败”给李若彤的原因。与世无争的她，又被另一部重头剧《寻秦记》找上，她糊里糊涂答应接拍，才发现剧本里的文言文台词“认识我我不认识它”。还有人爱闹她，她请教一些字的读音时，故意教她念成“脏字”，让她到片场闹笑话。

姚莹莹在镜头前分享自己的趣味经历，表情和肢体语言一样丰富，还把《寻秦记》念成《沉琴记》或《纯情记》，特别搞笑。记者发现那股“傻萌傻萌”的气质，到她资历深厚的今天，在她身上还未消散。

“傻妞有傻福”，她在娱乐圈交到不少知心友，除了袁咏仪，还有蔡少芬、宣萱都是。欧阳震华还教她一句令她非常受用的哲理名言。是什么呢？看视频啦！