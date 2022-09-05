70资深艺人和台前幕后人 中秋欢聚

好久不见！你还认得谁是谁吗？

疫情措施松绑，四年后欢喜再聚，70名台前幕后、资深艺人提前庆中秋。

疫情来袭，要见也见不了，疫情放缓，特别珍惜当下、碰面都会问“你还记得我吗？”，昔日一起打拼的台前幕后，换了个场景叙旧、互相寒暄问好，整个聚会倍感温馨。

聚会欢乐队长汤妙玲告诉《新明日报》，艺人聚会最早由陈翔发起，办了几次，后由她接手，但刚过的周末（9月3日）在餐馆品珍宫提前庆中秋，是洪国锐建议的，结果一呼百应，妙玲还掌管“财政”、与国锐火速促成美事，另有艺人黄瀞仪、邱国浩协助，国浩还担任驾驶者，负责接送年长艺人，周到贴心。

久违了的王薇、塔琳托娅、蔡笃翠、朱永钦、陈安娜、翁瑞云、杨竣贺、郭崇仪、张永权、张思丽、陈天送、梁维东、陈濛、张锦华、洪昭容，宏荣、叶世品、黄淑韵等，还有唐琥叔坐轮椅现身，电视迷还能记起他们昔日的荧幕风采吗？

当然还有冻龄的陈秀环、王昱清，导演王艳宾，前电视人蔡萱、胡益发、李建武、王尤红、廖明利等等都齐聚一堂，近70人，疫情过后的第一次，也是聚会人数最多的一次，齐聚四小时，洗涤因疫情带来的身心郁闷。

参与盛会的资深媒体人管雪梅说，除了吃喝，现场还准备电视剧歌曲，让70岁以上演员猜歌名，年轻演员“给提示”，促成不同年龄段艺人互动，猜中送红包，非常欢乐。

导演王艳宾则告诉记者，年长艺人看上去气色都不错，尽管仍见生龙活虎，但毕竟年纪大，“所以，大家特别珍惜聚会，因为，聚一次就少一次了……”

（后排左起）周全喜、叶世品、（前排左起）杨竣贺、陈濛、张锦华、管雪梅与坐着的唐琥。(受访者提供）

郭崇仪（左起）、张思丽、梁维东、李仪文、张永权与王德远。（受访者提供）