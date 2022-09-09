英女王旺奖！她们扮演伊丽莎白二世都得奖

（综合讯）已故戴安娜王妃虽是万人迷，但在影视圈，英女王“更受肯定”。扮演不同龄英女王的演员Helen Mirren、Claire Foy、Olivia Colman分别获得奥斯卡（Oscars）、艾美（Emmys）和金球奖（Golden Globes）等大奖。

96岁的英女王伊丽莎白二世为国服务70年后逝世，举世震惊。环绕英国皇室展开的Netflix重头剧之一《The Crown》原创人Peter Morgan表示，该剧是献给英女王的一封情书，目前不会为剧集增添内容。为对英女王致敬，他有意暂停拍摄剧集，但Netflix官方暂无回应。

Claire Foy（左）和Olivia Colman在《The Crown》中饰演不同时期的英女王。（图/互联网）

《The Crown》以英女王率领英国走过重要历史时刻展开，每两季换一批主要演员。在首两季饰演年轻英女王的Claire Foy，凭剧夺下艾美与金球双料视后。第三、四季中接棒演出中年英女王的Olivia Colman也成为上述两个奖项得住。

英国女星Helen Mirren（左）扮演英女王（右），神情惟妙惟肖。（图/互联网）

同样由Peter Morgan操刀、负责编剧的2006年电影《The Queen》，由英国女星Helen Mirren饰演英女王。故事聚焦在备受英国民众喜爱的黛安娜车祸去世后，英女王一度想冷处理而差点酿成民怨风暴的过程。

Helen Mirren惟妙惟肖诠释英女王的神态、表情，一路夺下威尼斯影后、奥斯卡影后、英国电影及电视学院奖（BAFTA）影后等十多座大奖。

2013年，Peter Morgan将英女王的故事搬上舞台，再度找回Helen Mirren扮演舞台剧《The Audience》中的英女王。她的精湛演出让她抱回英、美两地舞台剧权威颁奖礼Laurence Olivier Awards和Tony Award的“最佳女演员”荣誉。

英女王（左）2011年曾在白金汉宫接见Helen Mirren。（图/互联网）

77岁的Helen Mirren在英女王逝世后发文致哀：“我很骄傲自己是伊丽莎白一族。我们哀悼一位女性，无论有或没有王冠，都是高贵的典范。”

包括007影星Daniel Craig、球星David Beckham及妻子Victoria Beckham等英国名人都纷纷通过社交媒体表示对英女王的哀悼。