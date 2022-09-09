当年与Brad Pitt被偷拍恋情曝光 Angelina Jolie是幕后黑手

（综合讯）原来是 Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）布的局！她当年向周刊密报行踪，让自己与Brad Pitt（布莱德毕特）被偷拍，小三扶正！

卓莉与毕特2004年合作《史密斯夫妇》（Mr and Mrs Smith）假戏真做，碍于毕特当时已婚，卓莉背上小三污名，两人一直不忍恋情。直到《Us》周刊2005年5月独家刊登他们带着卓莉的养子Maddox在肯亚出游的照片，轰动全球的这段恋情才曝光。

曾拥有《滚石》音乐杂志与《Us》周刊的Jann Wenner，最近推出回忆录《Like A Rolling Stone》，在书中披露周刊当时拍得到震撼全球的“卓莉毕特沙滩照”，都是因为卓莉的密报。

《Us》周刊不只知道Brad Pitt和Angelina Jolie的行踪，还知道可以在哪里偷拍。（图/互联网）

Jann Wenner在书中说：“我们拍到照片、我们拿到了证据，我们拿到了全球独家——布卓恋（Brangelina）首度曝光。密报者是安吉丽娜。”

据书中内容，拍下照片的摄影师不仅知道卓莉与毕特当时的下榻处和外出散步的时间，甚至收到能在哪里偷拍他们的“建议”。

毕特与前妻Jennifer Aniston（珍妮佛安妮斯顿）在2005年初宣布离婚，但是早在2004年5月，还在拍摄《史密斯夫妇》时就与卓莉传出婚外情。卓莉在2006年的访问中透露自己在拍摄《史密斯夫妇》时就爱上毕特，“迫不及待要到片场开工”。

毕特与卓莉一直到2006年1月宣布怀孕才公开恋情，2012年4月结婚，2016年离婚。离婚六年来一直有法律纠纷，卓莉日前才因为酒庄利润对前夫提告。