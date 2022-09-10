40载扮英女王逾60次 罗兰：我不像“女王”

逾40年大小荧幕扮“英女王”超过60次，香港资深女星罗兰姐告诉《新明日报》：我是华人，只有四分之一混血血统，居然能扮英国女王！

由于英女王形象深入民心，香港不少电影、戏剧皆以“英女王”作为创作蓝本，罗兰因混血样貌而成为演艺圈“御用英女王”、甚至是“英女王专业户”，扮演“英女王”次数之多，香港无人能及！

记者昨午（9月9日）联系上罗兰姐，在电话线那一端，这名银幕“英女王”说话时偶尔传来几声咳嗽，她称香港天气干燥、喉咙很干，但接受《新明日报》访问时，态度非常亲切而友善。

1979年首 次 扮”英 女王”

据悉，扮演“英女王”60多次，罗兰姐除了电视节目和电影，也拍过以“英女王”亮相的广告，“大小通吃”。

忆述与“英女王”角色结缘，罗兰姐说：“早在1979年，当时无线有个电视剧，讲一到午夜时分就没电视节目，跟着就会出现英国国歌，当然也有英女王的照片，我就奉旨扮演‘英女王’，造型雍容华贵，那是我的第一次……”

之后，陆陆续续有业者找罗兰姐扮演“英女王”，香港演艺业者认为，罗兰姐的“英女王”扮相和正版英女王有九成相似，无论神情、发型还是皇冠等，都犹如“英女王”上身。

罗兰姐自觉神似英女王吗？

“我不觉得自己非常像……”罗兰姐没有趁势沾光，她说：“以我一个香港中国人，去扮一个外国女王，怎么会十足十相似？”

不过，罗兰姐坦言，因嫲嫲关系，她有四分之一混血血统。网上流传罗兰姐具印度血统，记者问起她的混血族谱，她笑笑：“上一代没明说，我也搞不清楚。”

造型花两小时

扮演“英女王”造型当然大费周章，罗兰姐透露：“从发型到妆容，整个过程超过两小时！”

若说扮相“神似”，罗兰姐觉得应该归功于工作人员。

其实，罗兰姐未见过英女王本人，但她印象中的英女王有一种雍容气度，“而且总是笑咪咪的。”

扮演英女王时，如何揣摩其神韵？

“不是捕捉其神韵，而是跟着情节发展，掌握情绪。（你满意自己的“英女王”造型吗？）当然满意啊。”

除了电影与电视剧，罗兰姐曾与林德信拍摄一个微电影广告，她还以“英女王”形象销产品。

扮”龙婆”也行

“英女王”与“龙婆”之间，一个形象无上尊贵、享誉国际，另一则阴森吊诡，狰狞恐怖，罗兰姐更满意哪一个角色扮演？

“都无所谓啊，我是演员，演什么角色，都必须尽力去做好。”她淡然表示。

连说话语速也不急不徐、带有雍容气度的罗兰姐透露正在休息，不过接下来就会拍无线新剧。她说，中秋佳节或约朋友饭聚，访谈结束时还对记者说了句“中秋节快乐啊！”