Angelina Jolie控前夫家暴 机上失控抓发撞墙

（综合讯）安吉丽娜卓莉（Angelina Jolie）10月4日向美国法院呈交文件，指控前夫布莱德毕特（Brad Pitt）在2016年于私人飞机上施暴，不仅狠掐其中一名孩子的脖子，掌掴另一名孩子的脸，还抓着她的头发撞墙。但Brad Pitt身边人对此表示，这一切都是她的幻想。

先前曝光的法律文件中，Jolie声称在2016年9月14日一家人搭乘私人飞机时，Pitt抓着她的头发并将她推到墙上。其中一名孩子想制止，他却冲向孩子，Jolie为了保护小孩，于是跳到Pitt背上，但对方为了甩开她，向后飞扑到飞机座位上，导致她的背部和手肘受伤。

Jolie在文件中声称，孩子们随即冲了过来试图制止Pitt，但他却失控的掐住一名孩子的脖子，还打了另一个孩子的脸，“孩子们恳求他停下来，他们都很害怕，好几个孩子都在哭。”

但 Pitt的怒火没有停息，Jolie和孩子们因为太害怕，只能抱着毯子安静坐下，不敢发出声音，也不敢去洗手间。而Pitt还是会对着他们大吼大叫，把啤酒倒在她们身上。这件事也导致 Jolie铁了心离婚，几天后就送出申请文件。

据外媒《今夜娱乐》报道，一名亲近Pitt的消息来源驳斥Jolie的说法：“令人难以置信，她居然不断重复、修改和重新想像自己对六年前发生的描述，并且不断添加不实信息，试图牺牲自己和家人来获得更多关注。”该名消息来源强调，这次曝光的文件，早就获得司法部门不起诉处分，然而Jolie却不断重复做同样的事情。