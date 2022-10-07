娱乐吃瓜：他们综艺上秀恩爱 现实中却婚姻塌房

黄嘉千和加拿大籍老公夏克立的离婚案正在法院进行，闹得沸沸扬扬，让人想起，曾经上荧幕秀家庭幸福的好几个家庭，已经分道扬镳或濒临解体了。

这其中，还包括亲子真人秀《爸爸去哪儿》系列的固定嘉宾王宝强、张亮、王岳伦，和他们在节目中惊鸿一瞥的太太们，以及恋爱真人秀《幸福三重奏》第一季的固定嘉宾大S汪小菲，和福原爱江宏杰。

黄嘉千和夏克立

黄嘉千（右）和夏克立曾上综艺分享婚姻甜蜜，目前却打起离婚官司。（互联网）

黄嘉千因为出演电视剧和记者转艺人的夏克立，在2005年结缘、恋爱，直接闪婚了。2015年，夏克立带女儿“夏天”一起参加中国真人秀《爸爸去哪儿》第3季。当时，还不到6岁的夏天，一副混血宝宝的长相，似一个洋娃娃般可爱、漂亮，人气高涨到超越爸妈。她也和父母一起上过不少综艺节目，一家三口在镜头前面，看起来非常幸福。

这对夫妻相伴17年后对簿公堂，外界对原因众说纷纭；有说在冠病疫情时期，夫妻俩分隔两地，聚少离多；有说夫妻俩“女强男弱”，男方在家务上和饮食上都得迁就女方。也有人怀疑夏克立对婚姻不忠造成。无论如何，夏克立近日隔空喊话，自称“加拿大版的Johnny Depp”，又指自己被“某些人”抹黑，台媒偏袒妻子等，都让这场官司引起瞩目。

现在，夫妻俩要分开，孩子预料成为他们之间最大的问题，12岁的夏天将面临父母关系的破裂，选择将来和谁在一起生活，让人为她心疼。

王宝强和马蓉

王宝强带妻子和孩子上《爸爸去哪儿2》。（互联网）

同样和夏克立父女一起参加《爸爸去哪儿3》的王宝强，也在2016年离婚。2015年到2016年，正是他录制综艺最多的年份。他不是在录综艺，就是在录综艺的路上。终于有一天不必出门了，王宝强却发现太太出轨了经纪人宋喆。他怒而将一纸离婚声明公开马蓉和宋喆的所作所为，一场离婚大战就此打响。离婚官司开始，马蓉将自己塑造成一个受害者，联手母亲指控夫家的不是，自己则受尽委屈。

然而真相很快大白，宋喆涉嫌职务侵占，被判刑6年；法院把财产大部分判给王宝强，马蓉作为过错方只分到了一小部分财产。儿子归他抚养，女儿则归马蓉，幸福家庭从此“妻离子散”。

李湘和王岳伦

李湘（左图左一起）、王岳伦一家三口曾经的幸福时刻；王诗龄已经亭亭玉立。（右图，互联网）

导演王岳伦在2013年带着女儿王诗龄上节目后，知名度直追曾经是湖南卫视当家女主持的妻子李湘。尽管外界认为这个组合是女强男弱，可是节目里的互动还是让大家感受到家庭和乐。

2020年，王岳伦被拍到与一名女子有牵手、搂抱等亲昵行为。他马上发文道歉。但一年后，他即发文称因长期性格不合，与李湘和平分手。夫妻离婚后，双方似乎很快找到新欢，但一家人仍经常相聚，感情似乎完全不受“婚姻状况栏”的改变影响。王诗龄也从4岁时爸爸怀抱里的可爱小胖妞，长成13岁的贵族学校“小公主”，身形暴瘦到被认为有资格参加偶像女团了。

张亮和 寇静

张亮带儿子上《爸爸去哪儿》（上图，互联网）。近年儿子长高，被网民赞越长越帅。（下图，互联网）

同样是《爸爸去哪儿》第一季嘉宾的名模张亮，与儿子“天天”张悦轩随节目打开知名度后，演出多部影剧，频上综艺，新作包括最近口碑翻车的电视剧《东八区的先生们》。他在真人秀《中餐厅》里大显厨艺，让人觉得当他的太太很有口福。

然而，素来少沾绯闻、形象良好的他，却突然在2019年发文透露，他与模特妻子寇静于2017年已办完离婚手续。离婚官宣在高以翔参加综艺节目猝死后几天发出，被掩盖过去。但根据狗仔近年的观察，发现张亮离婚后仍三天两头往前妻家跑，一家人的互动如常到不像已离婚，让网民称之为“近年最迷惑的瓜”。

曹格和吴速玲

除了以上几对，2014年曾带一对儿女参加《爸爸去哪儿2》的曹格，去年也突然一再发生言行脱序事件，并爆出和太太吴速玲分居中。据台媒报道，吴速玲带了孩子们搬离爱巢，让外界意识到他们的婚姻关系或许岌岌可危。

大S、汪小菲和福原爱、江宏杰

大S和汪小菲一起上《幸福三重奏》。（互联网）

大S、汪小菲，福原爱、江宏杰这两对爱侣，当年一起上《幸福三重奏》展示幸福。大S和汪小菲合唱歌曲，下厨为对方做饭；大S甚至发表有名的“言论”：“吃虾一定要男人帮你剥”，一句话展示为人妻的福气。

谁能预料，从前年底开始，他们也前脚接后脚地宣布离异，而且两起离婚事件都造成很大的新闻效应，引起华人世界关注。大S、汪小菲离婚后，一对孩子随妈妈住在台北。前者之后与旧爱具俊晔联系上，接着闪婚；汪小菲则屡次被拍到和网红张颖颖在一起，但两人始终不承认有关系，让外界雾里看花。倒是汪小菲多次直播时情绪失控，说和孩子被迫分开，异常想念，很难想象他们之前在公众面前保持的幸福面貌。

福原爱、江宏杰在《幸福三重奏》里有亲热画面。（互联网）

福原爱、江宏杰上节目时，形象如乒乓界的金童玉女。在节目中，江宏杰为爱人下厨做爱心餐，福原爱则自爆梦想是成为贤妻良母，两人又告白彼此，甜蜜同框。

谁知到了离婚时，却爆出女方没有被男方及其家人善待，同时被拍到离婚前和有妇之夫同游横滨，惹出出轨疑云。较早前，江宏杰怒指福原爱从东京回到台北，擅自把孩子带回东京，也不安排他过去接回孩子。这一对和大S、汪小菲一样，虽然离婚了，但纠纷不断，像是长篇剧在播出。再对比之前真人秀的恩爱场面，未免讽刺。