与偶像梁咏琪吃饭聊天 高艺好激动

《剃头刀》女星高艺釜山巧遇偶像梁咏琪！

去年凭借《剃头刀》荣获“最佳新人女演员”的马来西亚女星高艺，日前收到主办方邀约出席釜山电影节，同时也受邀担任第四届亚洲内容奖（Asia Contents Awards）颁奖嘉宾。

此行高艺在釜山停留时间还不足24小时，便急忙赶回新加坡继续拍摄工作。高艺星期一（10月10日）晚上接受《新明日报》访问，谈到釜山之行，激动地告诉记者此行不仅见到偶像梁咏琪（Gigi），还和她同桌共进晚餐、聊生活。聊到兴起时，Gigi还告诉高艺，以后到马来西亚，除了找李心洁，还会去找她。

听偶像说要来马来西亚找她，高艺好激动，她说：“我读中学时就是唱她的歌参加歌唱比赛拿了第三名。”

高艺提到自己还遇到Daniel Dae Kim（金大贤）和余安安，只可惜没遇到影帝梁朝伟。

此行釜山，高艺还见到了许多新马艺人，如方展发、马艺瑄和许瑞奇，“感觉像是他乡遇故知，一下子就变成了好朋友。”可惜高艺有工作在身，不能停留太久，看到马艺瑄还在釜山玩乐，高艺相当羡慕。

高艺此行没能见到入围最佳女主角的洪慧芳，她说：“我看了《花路阿朱妈》的预告片，慧芳姐的演技一级棒，希望有一天可以和她一起演戏。”