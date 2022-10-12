新片《搜救》票房滑铁卢 甄子丹“弃武从文”失利

（综合讯）“宇宙最强”甄子丹“弃武从文” ，新片票房遭滑铁卢！

中国十一国庆长假黄金档，片商纷纷推出猛片期望能在票房捞得满堂红，然而向来是票房神话的“宇宙最强”甄子丹，岂料却是上演滑铁卢，新片《搜救》放映八天，票房只收1575万人民币（约317万新元），让业界人士和粉丝大跌眼镜。

《搜救》是甄子丹主演及监制的最新作品，原本没排在中国国庆十一黄金周，但由于王一博的《长空之王》临时撤档，片商唯有以《搜救》顶替，没想到即便有甄子丹挂帅，票房始终不理想，截至星期二（10月11日），共上映八天，票房仅1575万人民币，不及甄子丹片酬的五分之一，也远远被王俊凯主演的《万里长归》（票房12.9亿港币，约2.36亿新元）抛在后头，同时也不及李冰冰的《平凡英雄》（票房1.54亿港元，约2822万新元），刘烨的《钢铁意志》则收约（7364万港元，约1349万新元）。

据报道，《搜救》片方分账票房暂时只有约577万港元（约105万新元），之前片方称耗资逾2亿港币（约3565万新元）打造电影，加上甄子丹的片酬向来不菲，有说“入门价”是以1亿港元（约1832万新元）起跳，即是片方暂时所得的分账，连片酬都未够贴！

《搜救》票房失利，有指因甄子丹片中“弃武从文”，演感情戏。

仅一场动作场面 挨打戏多 甄子丹：打戏藏在心里

根据中国媒体报道，《搜救》全片只有一场动作戏，而甄子丹在里头大部分处在挨打状态，而很多时候他都在演感情戏，或许粉丝不习惯而使得票房失利，不过也有网友表示故事感人有泪点，甄子丹“弃武从文”演绎到位。

针对此，甄子丹日前接受中国媒体访问时，提及《搜》没有什么动作戏，他一直想尝试不同题材：“本质上我还是一个演员，在戏中的情感部分演绎难度不亚于动作片，剧情呈现上虽没有拳脚相争，但其实这场打戏是藏在心里。”