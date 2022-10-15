“唯一挺J.K.罗琳的演员” 72岁《哈利波特》温柔善良巨人“Hagrid”走了

电影《哈利波特》（Harry Potter）中饰演鲁伯海格（Rubeus Hagrid）的72岁英国男演员罗彼考特拉尼（Robbie Coltrane），被经纪人证实，14日于苏格兰一家医院过世，留下前妻和2名子女，至于死因为何并未公布。

Coltrane经纪人在声明中形容他是独特的人才，其所扮演的海格一角“为全世界的儿童和成人带来欢乐”，20多年来每周都会收到大量的粉丝来信。

据英媒报导，他多年来饱受骨关节炎的煎熬，膝盖损伤不断恶化，近来他只能靠轮椅行动。

至于死因为何并未公布，经纪人说，希望外界给予他们家人空间，“在这个痛苦的时刻，请尊重Robbie家人的隐私。”

Coltrane死讯公布后，许多影迷难过哀悼，其在《哈利波特》系列电影中扮演温柔善良的巨人“Hagrid”让人印象深刻。《哈》作者J.K.罗琳（J. K. Rowling）得知其死讯后，也在社媒哀痛留言：“我再也不会认识像Robbie这样的人了。”

Rowling近年因“有月经的人是否等于女人”的话题，被指歧视跨性别人士，言论引发争议，甚至疑遭《哈》的演员们抵制。但Coltrane始终没有刻意切割，甚至发声力挺她。Coltrane曾说，他也不太了解相关议题，但不觉得Rowling表达自己的看法有什么问题。

1950年出生于苏格兰的Coltrane原想成为艺术家，进入演艺圈后自单口喜剧相声发迹，后来跨足剧场，紧接着在电视和电影领域备受关注。他的演技有目共睹，曾3度获得英国影艺学院电影奖最佳男演员。

男女主角齐哀悼

《哈利波特》男主角丹尼尔雷德克里夫（Daniel Radcliffe）得知噩耗，透过社媒悲痛悼念：“我为他的离开而感到难过，他是一名了不起的演员，也是一个可爱的人。”

他说，Coltrane是他见过最有趣的人之一，“小时候他经常让我们在片场开怀大笑，我特别喜欢他在《哈利波特：阿兹卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner Of Azkaban）中，让我们振作起来的美好回忆。”当时，他们一群人躲在Hagrid的小屋里避雨，“他一边讲故事和开玩笑，以保持众人士气。”

女主角艾玛华森（Emma Watson），同样透过社媒发文，也是提到Coltrane是他见过最有趣的叔叔，“但最重要的是，无论是小时候还是长大后，他都非常关心我。”她也敬佩对方生前的演艺成就，“他的天赋是如此巨大，以至于他扮演巨人是有道理的，他能用他的才华填补任何空间。”

她说：“Robbie，如果我能做到像你在片场对我那么好，我保证我会以你的名义去做。”她也提到，自己十分崇拜和钦佩他，“我真的很想念你的贴心、温暖、笑声和拥抱，你让我们成为了一个家庭，你对我们来说就是这样的存在。”