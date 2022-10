“唯一挺J.K.罗琳的演员” 72岁《哈利波特》温柔善良巨人“Hagrid”走了

电影《哈利波特》(Harry Potter)中饰演鲁伯海格(Rubeus Hagrid)的72岁英国男演员罗彼考特拉尼(Robbie Coltrane),被经纪人证实,14日于苏格兰一家医院过世,留下前妻和2名子女,至于死因为何并未公布。

Coltrane经纪人在声明中形容他是独特的人才,其所扮演的海格一角“为全世界的儿童和成人带来欢乐”,20多年来每周都会收到大量的粉丝来信。

据英媒报导,他多年来饱受骨关节炎的煎熬,膝盖损伤不断恶化,近来他只能靠轮椅行动。

至于死因为何并未公布,经纪人说,希望外界给予他们家人空间,“在这个痛苦的时刻,请尊重Robbie家人的隐私。”

Coltrane死讯公布后,许多影迷难过哀悼,其在《哈利波特》系列电影中扮演温柔善良的巨人“Hagrid”让人印象深刻。《哈》作者J.K.罗琳(J. K. Rowling)得知其死讯后,也在社媒哀痛留言:“我再也不会认识像Robbie这样的人了。”

Rowling近年因“有月经的人是否等于女人”的话题,被指歧视跨性别人士,言论引发争议,甚至疑遭《哈》的演员们抵制。但Coltrane始终没有刻意切割,甚至发声力挺她。Coltrane曾说,他也不太了解相关议题,但不觉得Rowling表达自己的看法有什么问题。

1950年出生于苏格兰的Coltrane原想成为艺术家,进入演艺圈后自单口喜剧相声发迹,后来跨足剧场,紧接着在电视和电影领域备受关注。他的演技有目共睹,曾3度获得英国影艺学院电影奖最佳男演员。

男女主角齐哀悼

《哈利波特》男主角丹尼尔雷德克里夫(Daniel Radcliffe)得知噩耗,透过社媒悲痛悼念:“我为他的离开而感到难过,他是一名了不起的演员,也是一个可爱的人。”

他说,Coltrane是他见过最有趣的人之一,“小时候他经常让我们在片场开怀大笑,我特别喜欢他在《哈利波特:阿兹卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner Of Azkaban)中,让我们振作起来的美好回忆。”当时,他们一群人躲在Hagrid的小屋里避雨,“他一边讲故事和开玩笑,以保持众人士气。”

女主角艾玛华森(Emma Watson),同样透过社媒发文,也是提到Coltrane是他见过最有趣的叔叔,“但最重要的是,无论是小时候还是长大后,他都非常关心我。”她也敬佩对方生前的演艺成就,“他的天赋是如此巨大,以至于他扮演巨人是有道理的,他能用他的才华填补任何空间。”

她说:“Robbie,如果我能做到像你在片场对我那么好,我保证我会以你的名义去做。”她也提到,自己十分崇拜和钦佩他,“我真的很想念你的贴心、温暖、笑声和拥抱,你让我们成为了一个家庭,你对我们来说就是这样的存在。”