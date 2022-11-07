自称角色起伏大 表现并不好 黄嫊方：没信心得奖

黄嫊方凭《狮城辣妈4》入围第27届亚洲电视大奖最佳女主角奖（数码平台），成绩将在下个月初揭晓。嫊方接受《新明日报》访问时，坦言没有信心得奖。她说：“其实我对她（饰演的角色Chae Lian）有点混乱，因为角色起伏很大，可是是因为没有给我非常明确的指示，说明为什么她从第三季到第四季会有这么大的改变，所以我觉得我表现得并不是很好。”

嫊方透露没有计划成为全职演员，目前依然以家庭为重。同时她也认为自己年纪大了，所以会选择性地去拍一些自己喜欢的角色。

另外，嫊方本身对烘培有兴趣，她说：“我想等到小孩再大一点，可能就会去学烘培。”

嫊方也透露大儿子已经有女朋友了，她会很热情的邀请女生一起吃饭。

对于儿子的感情，嫊方认为到了18岁比较适合谈恋爱，因为这个年龄无论在感情、思想成长方面都会是一个非常好的学习阶段，因此黄嫊方会很坦白跟儿子分享在感情上可能会遇到的一些问题。

喜欢演反派

嫊方在《你的世界我们懂》饰演坏邻居，孩子有给什么反应？

“他们觉得很好笑，因为他们也知道自己的妈妈是怎样的人，所以还会开玩笑跟我说‘我的朋友讲你很坏咧’。”

嫊方也透露其实自己很喜欢演反派角色，“我觉得身为一个艺人不可能永远只演好的角色，也应该挑战自己，看看自己的可塑性有多高。”

除了《你》饰演的坏邻居，嫊方表示自己也曾饰演过黑社会老大，“但当时我觉得我演得不够好，导演也说我演的不够坏。当时我就很想再尝试演不同种类的坏人，让自己有机会进步，所以在《你》饰演的坏邻居我就蛮满意的。”还笑说“够讨人厌！”