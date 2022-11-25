“白薇秀敢说敢做” 戚玉武佩服妻子

本地艺人戚玉武十分佩服妻子白薇秀勇于表达自己的看法。

戚玉武（阿武）星期四（11月24日）受邀作客电台96.3好FM早班节目《早安，好人班！》接受台长菁云、德明和杰奇的访问，节目中阿武除了畅谈为何会制作网络谈话节目《武所不有》之外，也在主持人杰奇追问他是否是个敢于表达自己意见的人时，并说若和妻子白薇秀比较，自己绝对不是个敢说敢做的人。

称会先三思而后行

阿武说：“白薇秀才是敢说敢做。”

阿武说或许是从小到大父母灌输三思而后行的观念，因此对他而言凡事都会思前想后，虽然这样做会比较谨慎，但他也认为若想太多，很多事情就不敢去做，“就是前怕狼后怕虎，到最后就不会去做了。”

所以阿武说他非常羡慕白薇秀，那种不怕自己锋芒会毕露的人，“因为这是她真正的声音，而且这种声音是最真实的。”

但阿武也很无奈地说，由于两人身处在娱乐这个圈子，所以一些言论很容易被捕捉而被放大，“所以她（白薇秀）经常是个牺牲者，会被摆上台的人。”

主持人杰奇接着说：“就像前阵子的椰子水......”

阿武笑着答道：“那是我们没有想到的，很多时候很多东西没有办法预料的到。”

他也透露，因此白薇秀现在写文章会先给他看一下，倘若他感觉到会亮红灯时，就问白薇秀是否能修饰一下。