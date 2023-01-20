春来早报喜2023

记忆中的年菜：朱咪咪偷师姐姐 横财藏在猪手里

文 /
洪铭铧

来自 / 早报数码

发布 / 2023年1月20日 12:02 PM

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配合农历新年，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请本地艺人陈秀环来自上海的艺人郭亮米其林一星中餐馆夏苑的执行主厨张肇刚鸿桃轩餐馆主厨钟腱腾移居本地的SoGoodK创办者Olivia Lee分享他们庆祝农历新年时，家里必吃的美味佳肴。

朱咪咪压轴登场，她要呈献的是从大姐那里偷师来的“横财就手”，即“发菜猪手”。她笑说：“这道菜不单好吃，连名字都是好意头！”（往下滑，看朱咪咪的发菜猪手食材）

这道菜还上过电视。话说香港TVB电视台来新访问她，她就把这道菜端上桌，“结果摄影队一扫而空，都说好吃，哈哈哈！”

朱咪咪答应为zaobao.sg烹煮这道菜，幕后却是一波三折。眼看拍摄日快到了，她却确诊冠病，身子虚弱。拍摄日期也一延再延。终于敲定拍摄日期，她在拍摄前请小贩留猪手给她，对方不知她要拍摄用，贴心地把猪手全砍成小件给她，朱咪咪只好请对方再留一份“完完整整”的猪手。

记者告诉朱咪咪，这个过程寓意“否极泰来”，新的一年凡事必定会有好结局。

终于一切搞定，完整的猪手可以上场了。朱咪咪笑说：“你不要问我要多大只的猪手，自己看家里多少人决定。”’事实上，她烹饪也是走“随意派”路线，使用材料没有分量标准，全部“agak agak”（马来话“大概”的意思）。就连调味后盖上焖几小时，朱咪咪也说，看你要它的肉多软烂，二三小时跑不了。（点击最上方的视频，看朱咪咪展厨艺）

朱咪咪说她的发菜猪手卖相不如味道，吃过就知道。（林泽锐）

猪手虽是主角，但发菜是重要配角。等到猪手香气袭人，准备上桌时，一边浸好的发菜也可登场合体了。朱咪咪说，发菜现在很贵，所以她平时一看价钱合理时便赶紧入货，收着等过年。她打开冰箱，拿出两大包，得意地展示，笑言自己是一个合格的师奶，因为很会未雨绸缪。

她笑说，发菜放下去，一下子就会被吃光了，“因为大家都想发财嘛！”

这道菜是她当年在马来西亚怡保大姐家吃过两次，一吃难忘。后来她在酒廊夜总会驻唱，大姐来新探望她，在她家下厨，她就在旁偷师。爱开玩笑的她说：“我那时只是看看，都没想到几十年后会沦落到煮饭给大家吃，哈哈哈！”如今大姐已经去世好多年了，这道菜也成为她们姐妹之间唯一的情感链接。

朱咪咪记忆中的“横财就手”怎么“agak agak”煮出来？点击看视频模仿吧！

发菜猪手

食材：

猪手一只

发菜

调味料包括橄榄油、蒜头、辣椒 、酱油、麻油、头抽、醋、白糖或冰糖

步骤：

先放橄榄油、蒜头、辣椒下锅，再加入猪手。

热一下后加水到半满，然后逐一加入各种调味料。

试看味道，然后焖上一两小时。

加入发菜。

等满意猪手的软硬程度，即可上桌。

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