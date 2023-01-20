记忆中的年菜：朱咪咪偷师姐姐 横财藏在猪手里

配合农历新年，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请本地艺人陈秀环、来自上海的艺人郭亮、米其林一星中餐馆夏苑的执行主厨张肇刚、鸿桃轩餐馆主厨钟腱腾、移居本地的SoGoodK创办者Olivia Lee，分享他们庆祝农历新年时，家里必吃的美味佳肴。

朱咪咪压轴登场，她要呈献的是从大姐那里偷师来的“横财就手”，即“发菜猪手”。她笑说：“这道菜不单好吃，连名字都是好意头！”（往下滑，看朱咪咪的发菜猪手食材）

这道菜还上过电视。话说香港TVB电视台来新访问她，她就把这道菜端上桌，“结果摄影队一扫而空，都说好吃，哈哈哈！”

朱咪咪答应为zaobao.sg烹煮这道菜，幕后却是一波三折。眼看拍摄日快到了，她却确诊冠病，身子虚弱。拍摄日期也一延再延。终于敲定拍摄日期，她在拍摄前请小贩留猪手给她，对方不知她要拍摄用，贴心地把猪手全砍成小件给她，朱咪咪只好请对方再留一份“完完整整”的猪手。

记者告诉朱咪咪，这个过程寓意“否极泰来”，新的一年凡事必定会有好结局。

终于一切搞定，完整的猪手可以上场了。朱咪咪笑说：“你不要问我要多大只的猪手，自己看家里多少人决定。”’事实上，她烹饪也是走“随意派”路线，使用材料没有分量标准，全部“agak agak”（马来话“大概”的意思）。就连调味后盖上焖几小时，朱咪咪也说，看你要它的肉多软烂，二三小时跑不了。（点击最上方的视频，看朱咪咪展厨艺）

朱咪咪说她的发菜猪手卖相不如味道，吃过就知道。（林泽锐）

猪手虽是主角，但发菜是重要配角。等到猪手香气袭人，准备上桌时，一边浸好的发菜也可登场合体了。朱咪咪说，发菜现在很贵，所以她平时一看价钱合理时便赶紧入货，收着等过年。她打开冰箱，拿出两大包，得意地展示，笑言自己是一个合格的师奶，因为很会未雨绸缪。

她笑说，发菜放下去，一下子就会被吃光了，“因为大家都想发财嘛！”

这道菜是她当年在马来西亚怡保大姐家吃过两次，一吃难忘。后来她在酒廊夜总会驻唱，大姐来新探望她，在她家下厨，她就在旁偷师。爱开玩笑的她说：“我那时只是看看，都没想到几十年后会沦落到煮饭给大家吃，哈哈哈！”如今大姐已经去世好多年了，这道菜也成为她们姐妹之间唯一的情感链接。

朱咪咪记忆中的“横财就手”怎么“agak agak”煮出来？点击看视频模仿吧！

发菜猪手

食材：

猪手一只

发菜

调味料包括橄榄油、蒜头、辣椒 、酱油、麻油、头抽、醋、白糖或冰糖

步骤：

先放橄榄油、蒜头、辣椒下锅，再加入猪手。

热一下后加水到半满，然后逐一加入各种调味料。

试看味道，然后焖上一两小时。

加入发菜。

等满意猪手的软硬程度，即可上桌。