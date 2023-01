第95届奥斯卡金像奖入围名单在本地时间1月24日晚揭晓,60岁的马来西亚华裔女星杨紫琼凭借电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)入围影后,成为首名角逐奥斯卡影后的华人女星。她在IG发文说自己既感动又喜悦,吸引不少人按赞,包括Henry Golding(亨利高汀)、吴彦祖、甄子丹、陈静、郑肯等人都争相道贺。